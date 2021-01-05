Локдаун в Киеве: какие сферы изменят свою работу

Общественный транспорт продолжат работать в обычном режиме.
С 8 по 24 января в нашей стране намерены существенно ужесточить карантин - на это время некоторые сферы изменят свою работу, сообщают в пресс-службе КГГА.
Торговля и общественное питание:
- запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме заказов на вынос и доставки);
- запрещается работа непродовольственных магазинов (кроме торговли лекарствами, изделиями медназначения, средствами гигиены, связи, ветпрепаратами, кормами);
- запрещается работа ТРЦ (кроме торговли разрешенной группой товаров, если магазин имеет отдельный вход);
- запрещается работа непродовольственных рынков и ярмарок;
- будут работать магазины, более 60% площади которых предназначено для торговли продуктами питания и разрешенной группы товаров.
Бытовое обслуживание:
- запрещается принимать посетителей субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере бытового обслуживания населения;
- разрешается работа финансовых учреждений и операторов почтовой связи;
- разрешается медицинская и ветеринарная практика;
- разрешается деятельность АЗС (без зон питания);
- разрешается техобслуживание и ремонт транспортных средств;
- разрешается работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
Культура, досуг, спорт:
- запрещается проведение всех массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других);
- запрещается деятельность культовых сооружений и помещений, если не соблюдены нормы 1 человек на 5 кв. м, и проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, если не обеспечено дистанцию в 1,5 м;
- запрещается работа учреждений культуры и развлекательной деятельности;
- запрещается работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме национальных сборных команд);
- разрешается проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей;
- новогодние локации: запрещаются концерты, ярмарки, аттракционы, катки и т..д.
Образование:
- запрещается посещение учебных заведений, кроме детских садов;
- с 11 января школы и вузы будут работать в дистанционном формате. Детские сады - в обычном режиме.
Транспорт:
- общественный транспорт будет работать. Трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси перевозить пассажиров в пределах количества мест для сидения;
- интервал движения общественного транспорта может быть изменено. Возможно ограничение на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей в платформах и в вагонах.
Государственные учреждения и структуры:
- рекомендуется перевести работу в дистанционный режим.
- ЦНАП (центр оказания административных услуг - ред.) будут предоставлять только очень важные услуги (свидетельство о рождении, паспорт и т.п.) и электронные услуги.
Когда введут локдаун в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Украине осенью, власти анонсировали локдаун. Кабмин решил, что более жесткий карантин должен действовать с 8 января по 24 число включительно.
- С декабря суточная статистика по количеству найденных больных коронавирусом серьезно изменилась – начали ставить меньше диагнозов.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что отмены усиленного карантина в январе не будет.
- Общенациональный карантин, согласно которому украинцы будут жить по правилам оранжевой эпидемиологической зоны, продлен до 1 марта 2021 года.
- При этом эксперты считают, что нет смысла вводить локдаун в январе.
Автор: Екатерина Трохимчук