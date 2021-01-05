Локдаун в Киеве - какие сферы изменят свою работу / REUTERS

С 8 по 24 января в нашей стране намерены существенно ужесточить карантин - на это время некоторые сферы изменят свою работу, сообщают в пресс-службе КГГА.

Торговля и общественное питание:

запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме заказов на вынос и доставки);

запрещается работа непродовольственных магазинов (кроме торговли лекарствами, изделиями медназначения, средствами гигиены, связи, ветпрепаратами, кормами);

запрещается работа ТРЦ (кроме торговли разрешенной группой товаров, если магазин имеет отдельный вход);

запрещается работа непродовольственных рынков и ярмарок;

будут работать магазины, более 60% площади которых предназначено для торговли продуктами питания и разрешенной группы товаров.

Бытовое обслуживание:

запрещается принимать посетителей субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере бытового обслуживания населения;

разрешается работа финансовых учреждений и операторов почтовой связи;

разрешается медицинская и ветеринарная практика;

разрешается деятельность АЗС (без зон питания);

разрешается техобслуживание и ремонт транспортных средств;

разрешается работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Культура, досуг, спорт:

запрещается проведение всех массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других);

запрещается деятельность культовых сооружений и помещений, если не соблюдены нормы 1 человек на 5 кв. м, и проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, если не обеспечено дистанцию ​​в 1,5 м;

запрещается работа учреждений культуры и развлекательной деятельности;

запрещается работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме национальных сборных команд);

разрешается проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей;

новогодние локации: запрещаются концерты, ярмарки, аттракционы, катки и т..д.

Образование:

запрещается посещение учебных заведений, кроме детских садов;

с 11 января школы и вузы будут работать в дистанционном формате. Детские сады - в обычном режиме.

Транспорт:

общественный транспорт будет работать. Трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси перевозить пассажиров в пределах количества мест для сидения;

интервал движения общественного транспорта может быть изменено. Возможно ограничение на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей в платформах и в вагонах.

Государственные учреждения и структуры:

рекомендуется перевести работу в дистанционный режим.

ЦНАП (центр оказания административных услуг - ред.) будут предоставлять только очень важные услуги (свидетельство о рождении, паспорт и т.п.) и электронные услуги.

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