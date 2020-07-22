"Мог быть штурм": Зеленский раскрыл подробности переговоров с луцким террористом

Зеленский говорил с захватившим автобус мужчиной около 10 минут/ УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности своего разговора с Максимом Кривошем, который во вторник, 21 июля, держал заложников в автобусе в центре Луцка.

По словам Зеленского, его разговор с террористом длился около десяти минут. Об этом президент рассказал в видеокомментарии, который есть в распоряжении РБК-Украина.

Террорист в Луцке угрожал и хотел, чтобы были выполнены его требования. С ним в течение 9 часов беседовали и психологи, и переговорщики.

"Сначала надо было оценить его требования, оценить насколько он адекватный человек. Мы имели перерывы во встрече с президентом Швейцарии. Она все понимала, потому что мы хотели знать, что происходит и держали все на контроле, потому что были немного непонятные требования, из-за чего это происходит. А если даже говорить о требованиях, отпустит ли он людей? Затем появилась информация, что минирование идет не только этого автобуса, а еще в Луцке есть такие места", - сказал он.

По словам Зеленского, было предложение провести спецоперацию, но неизвестно, чем бы она закончилась.

"Это был бы штурм, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди. И это очень опасно. Я захотел поговорить с этим человеком по телефону и попытаться иметь возможность, чтобы он отпустил людей", - сказал он.

Зеленский разговаривал по телефону с террористом около 7-10 минут. Им удалось договориться об освобождении нескольких людей.

"Я попросил его отпустить беременную женщину, раненого, у нас была такая информация, и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Мы договорились, что он отпустит три человека, и после этого я запишу видео", - рассказал президент.

По его словам, террорист пообещал отпустить из автобуса всех заложников через полчаса после того, как видео выйдет в соцсетях

"Примерно так и произошло - где-то 30-40 минут было, как он отпустил заложников. Это для меня очевидные шаги, если мы можем что-то сделать без штурма, если не можем рисковать жизнью даже одного человека... Мы имеем результат - все живы", - сказал президент.

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Как сообщал Главред, около 10 утра во вторник, 22 июля, в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами.

Спустя некоторое время мужчина, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Он хотел, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Позже появилось видео президента Владимира Зеленского, который выполнил требование террориста, призвав смотреть фильм Земляне. После задержания террориста видео было удалено.

Силовики задержали террориста, который полдня держал в заложниках людей в центре Луцка.