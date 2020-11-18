Ляшко оконфузился заявлением о COVID-вакцине для Украины

Главный санврач угодил в скандал из-за информации о количестве вакцин против коронавируса в Украине.
Сегодня главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что Украине выделят бесплатную вакцину для 20% населения. Этого, по его словам хватит для бесплатной вакцинации 4 миллионов населения.
Журналист Юрий Ткачев в Telegram подметил, что это заявление "может значить одну из двух вещей. Либо в Украине на самом деле 20 миллионов населения. Либо половину вакцины планируют тупо скрысить и продать налево, а бесплатно распространить только 4 миллиона доз".
"Ставим перед собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины", - заявил Ляшко.
Главный санврач также добавил, что вакцина от коронавируса от производителя Moderna была включена в глобальный механизм COVAX.
Отметим, что по словам Виктора Ляшко, вакцину от коронавируса в первую очередь получат профессиональные группы риска.
"… мы говорим о врачах, силовых структурах, учителях. В дальнейшем это люди из группы риска медицинской, там, где больше всего фиксируется летальность после инфицирования - это люди старшего, преклонного возраста, а в этой группе - люди с сопутствующими хроническими патологиями", - отметил он.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- США и Германия 9 ноября сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.
- Инфекционист Вадим Аристов заявил, что завезти вакцину от коронавируса в Украину фактически невозможно. Для препарата нужно оборудование холодного хранения – вакцина требует заморозки до - 70 градусов – тогда как в нашей стране нет соответствующих фризеров.
- По словам главы МОЗ Максима Степанова, вакцина от коронавируса появится в Украине в конце весны или в начале лета 2021 года.