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Ляшко оконфузился заявлением о COVID-вакцине для Украины

18 ноября 2020, 20:06

Главный санврач угодил в скандал из-за информации о количестве вакцин против коронавируса в Украине.

Ляшко
Ляшко оконфузился заявлением о бесплатной вакцине / УНИАН

Сегодня главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что Украине выделят бесплатную вакцину для 20% населения. Этого, по его словам хватит для бесплатной вакцинации 4 миллионов населения.

Журналист Юрий Ткачев в Telegram подметил, что это заявление "может значить одну из двух вещей. Либо в Украине на самом деле 20 миллионов населения. Либо половину вакцины планируют тупо скрысить и продать налево, а бесплатно распространить только 4 миллиона доз".

"Ставим перед собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины", - заявил Ляшко.

Главный санврач также добавил, что вакцина от коронавируса от производителя Moderna была включена в глобальный механизм COVAX.

Отметим, что по словам Виктора Ляшко, вакцину от коронавируса в первую очередь получат профессиональные группы риска.

"… мы говорим о врачах, силовых структурах, учителях. В дальнейшем это люди из группы риска медицинской, там, где больше всего фиксируется летальность после инфицирования - это люди старшего, преклонного возраста, а в этой группе - люди с сопутствующими хроническими патологиями", - отметил он.

Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

Минздрав коронавирус Виктор Ляшко
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