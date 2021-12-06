Ляшко сам себя вакцинировал

Виктор Ляшко сделал прививку от гриппа / Соцсети

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко лично и самостоятельно вакцинировался от гриппа.

Он сам сделал себе прививку и сообщил об этом на своей странице в Facebook.

"Вакцинировался от гриппа. Для меня эта ежегодная прививка уже традиционна. Делаю ее я самостоятельно и своей семье", - написал министр.

Также Ляшко рассказал, что в текущем году вакцинировался позже, чем обычно. Это он объяснил тем, что ожидал, когда все закупленные партии вакцины против гриппа доставят в регионы.

Между тем, Ляшко отметил, что в 2021 году Украина закупила более 180 тысяч доз препарата.

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"Они будут использованы для вакцинации от гриппа лиц из групп риска, в том числе медработников, людей старше 60 лет, военных и педагогов. Мы также договорились и получили 30 тысяч доз вакцин для профилактики гриппа среди медицинских работников бесплатно в рамках механизма PIVI", - отметил глава Минздрава.

Напомним, человек может одновременно инфицироваться и гриппом, и COVID-19. При этом, симптомы могут наложиться друг на друга, и это существенно усугубит ситуацию с дальнейшим лечением. Поэтому очень важно как можно быстрее обращаться в больницу. Об этом рассказала врач-анестезиолог КП "Больница 2 им. Павлусенка" Житомирского городского совета Дарья Симчук.

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