Ляшко сам себя вакцинировал

Министр сам себе сделал прививку.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко лично и самостоятельно вакцинировался от гриппа.
Он сам сделал себе прививку и сообщил об этом на своей странице в Facebook.
"Вакцинировался от гриппа. Для меня эта ежегодная прививка уже традиционна. Делаю ее я самостоятельно и своей семье", - написал министр.
Также Ляшко рассказал, что в текущем году вакцинировался позже, чем обычно. Это он объяснил тем, что ожидал, когда все закупленные партии вакцины против гриппа доставят в регионы.
Между тем, Ляшко отметил, что в 2021 году Украина закупила более 180 тысяч доз препарата.
"Они будут использованы для вакцинации от гриппа лиц из групп риска, в том числе медработников, людей старше 60 лет, военных и педагогов. Мы также договорились и получили 30 тысяч доз вакцин для профилактики гриппа среди медицинских работников бесплатно в рамках механизма PIVI", - отметил глава Минздрава.
Напомним, человек может одновременно инфицироваться и гриппом, и COVID-19. При этом, симптомы могут наложиться друг на друга, и это существенно усугубит ситуацию с дальнейшим лечением. Поэтому очень важно как можно быстрее обращаться в больницу. Об этом рассказала врач-анестезиолог КП "Больница 2 им. Павлусенка" Житомирского городского совета Дарья Симчук.
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