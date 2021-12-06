В Украине снизились темпы вакцинации: уколов против COVID-19 стало в три раза меньше

В Украине за сутки 5 декабря сделали 70 797 прививок / УНИАН

На территории Украины за сутки 5 декабре было сделано 70 797 прививок против COVID-19. Показатели снизились более чем на треть по сравнению с данными на 4 декабря и в три раза меньше, чем в прошлую пятницу. Первую прививку сделали 27 161 человек, вторую дозу получили 43 636 людей. Больше всего использовался препарат Pfizer – 34 558 уколов, а вакциной AstraZeneca за минувшие 24 часа не прививались.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения в понедельник, 6 декабря. В ведомстве указывают, что вчера в рамках кампании по иммунизации были задействованы 472 мобильные бригады. Работали 2 926 прививочных пунктов и 473 центра вакцинации против COVID-19.

Количество прививок от коронавируса в Украине за 5 декабря

Общее число прививок за сутки 5 декабря – 70 797. Это более чем на треть меньше показателей за 4 декабря, и в три раза меньше, чем в минувшую пятницу.

Какими препаратами вакцинировались украинцы

Больше всего инъекций за сутки препаратом Pfizer – 34 558 прививок, меньше всего кололись вакцинами Sinovac и Moderna – 23 884 и 12 355 уколов соответственно.

Вакциной AstraZeneca не прививались.

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Число вакцинированных от коронавируса в Украине на 6 декабря

С момента старта кампании по вакцинации против COVID-19 вакцинировались 13 753 066 человек. Первую дозу получили 13 753 064 лиц, полный курс вакцинации прошли 11 806 077 человек. Общее количество прививок – 25 559 141.

Количество прививок против COVID-19 в регионах Украины – вторая доза

Киев – 7358

Винницкая область – 1504

Волынская область – 1503

Днепропетровская область – 1998

Донецкая область – 829

Житомирская область – 891

Закарпатская область – 640

Запорожская область – 2496

Ивано-Франковская область – 1280

Киевская область – 2219

Кировоградская область – 766

Луганская область – 460

Львовская область – 3423

Николаевская область – 735

Одесская область – 3265

Полтавская область – 1340

Ровенская область – 860

Сумская область – 880

Тернопольская область – 2187

Харьковская область – 3133

Херсонская область – 728

Хмельницкая область – 1168

Черкасская область – 2030

Черновицкая область – 633

Черниговская область – 1310

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Министерстве здравоохранения в ноябре рассказали о статистике, согласно которой каждый третий житель Украины сделал хотя бы одну прививку против коронавирусной инфекции COVID-19. Ведомство фиксировало рост спроса на вакцинацию от коронавируса и прогнозировало повышенный спрос на уколы и в дальнейшем.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что в ноябре показатели по вакцинации от коронавируса стремительно росли. За месяц сделали 6,5 миллионов прививок. Полностью вакцинировались, согласно данным на 29 ноября, около 35% украинцев.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявлял, что в Украине не будет массовой принудительной вакцинации против COVID-19. При этом Минздрав и в дальнейшем планирует расширять список профессий, для которых прививка от коронавируса является обязательной.

На новом этапе кампании по вакцинации от коронавируса Минздрав расширил список профессий, работники которых должны в обязательном порядке сделать прививку. Среди них сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг, и работники предприятий критической инфраструктуры. Решение вступает в силу 9 декабря.

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