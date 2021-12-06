В Украине снизились темпы вакцинации: уколов против COVID-19 стало в три раза меньше

За минувшие сутки больше всего инъекций провели препаратом Pfizer, а вакцина AstraZeneca и вовсе не использовалась.
На территории Украины за сутки 5 декабре было сделано 70 797 прививок против COVID-19. Показатели снизились более чем на треть по сравнению с данными на 4 декабря и в три раза меньше, чем в прошлую пятницу. Первую прививку сделали 27 161 человек, вторую дозу получили 43 636 людей. Больше всего использовался препарат Pfizer – 34 558 уколов, а вакциной AstraZeneca за минувшие 24 часа не прививались.
Об этом заявили в Министерстве здравоохранения в понедельник, 6 декабря. В ведомстве указывают, что вчера в рамках кампании по иммунизации были задействованы 472 мобильные бригады. Работали 2 926 прививочных пунктов и 473 центра вакцинации против COVID-19.
Количество прививок от коронавируса в Украине за 5 декабря
Общее число прививок за сутки 5 декабря – 70 797. Это более чем на треть меньше показателей за 4 декабря, и в три раза меньше, чем в минувшую пятницу.
Какими препаратами вакцинировались украинцы
Больше всего инъекций за сутки препаратом Pfizer – 34 558 прививок, меньше всего кололись вакцинами Sinovac и Moderna – 23 884 и 12 355 уколов соответственно.
Вакциной AstraZeneca не прививались.
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Число вакцинированных от коронавируса в Украине на 6 декабря
С момента старта кампании по вакцинации против COVID-19 вакцинировались 13 753 066 человек. Первую дозу получили 13 753 064 лиц, полный курс вакцинации прошли 11 806 077 человек. Общее количество прививок – 25 559 141.
Количество прививок против COVID-19 в регионах Украины – вторая доза
- Киев – 7358
- Винницкая область – 1504
- Волынская область – 1503
- Днепропетровская область – 1998
- Донецкая область – 829
- Житомирская область – 891
- Закарпатская область – 640
- Запорожская область – 2496
- Ивано-Франковская область – 1280
- Киевская область – 2219
- Кировоградская область – 766
- Луганская область – 460
- Львовская область – 3423
- Николаевская область – 735
- Одесская область – 3265
- Полтавская область – 1340
- Ровенская область – 860
- Сумская область – 880
- Тернопольская область – 2187
- Харьковская область – 3133
- Херсонская область – 728
- Хмельницкая область – 1168
- Черкасская область – 2030
- Черновицкая область – 633
- Черниговская область – 1310
Вакцинация от коронавируса в Украине
В Министерстве здравоохранения в ноябре рассказали о статистике, согласно которой каждый третий житель Украины сделал хотя бы одну прививку против коронавирусной инфекции COVID-19. Ведомство фиксировало рост спроса на вакцинацию от коронавируса и прогнозировало повышенный спрос на уколы и в дальнейшем.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что в ноябре показатели по вакцинации от коронавируса стремительно росли. За месяц сделали 6,5 миллионов прививок. Полностью вакцинировались, согласно данным на 29 ноября, около 35% украинцев.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявлял, что в Украине не будет массовой принудительной вакцинации против COVID-19. При этом Минздрав и в дальнейшем планирует расширять список профессий, для которых прививка от коронавируса является обязательной.
На новом этапе кампании по вакцинации от коронавируса Минздрав расширил список профессий, работники которых должны в обязательном порядке сделать прививку. Среди них сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг, и работники предприятий критической инфраструктуры. Решение вступает в силу 9 декабря.
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