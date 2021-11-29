Каждый третий – полностью привит от COVID-19: в Украине стремительно растут темпы вакцинации

В Украине полностью вакцинировано 35% взрослого населения / УНИАН

Темпы вакцинации в последние две недели стремительно растут. Во многом это связано именно с тем, что большая часть страны находится в "красной" зоне. По состоянию на 29 ноября 35% украинцев полностью вакцинированы и имеют "зеленый сертификат".

Такой информацией поделился министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в понедельник. Отдельно он отметил, что среди возрастной категории 60+ лет почти 30% получили две дозы препарата, 35% – одну.

Также глава Минздрава отметил, что больше всего вакцинации провели за ноябрь – 6,5 миллиона. Всего с начала кампании по вакцинации от COVID-19 в Украине сделали 24 288 230 прививок (полностью вакцинированы 10 967 700 человек).

Что касается штамма коронавируса "Омикрон", в Украине по состоянию на 29 ноября его не выявили. Ляшко со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения отметил, что пока неясно, приводит ли новый штамм коронавируса к более тяжелому течению болезни, чем другие мутациии вируса, – его еще изучают.

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Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что с это недели начнется выход регионов Украины из красной зоны. Сейчас 19 областей Украины продолжают находиться на "красном" уровне эпидемической опасности из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

Если в Минздраве не исключают, что Луганская, Волынская и Херсонская области могут первыми выйти из "красной" зоны, то в Киевской школе экономики считают, что таких регионов может быть четыре – Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области.

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