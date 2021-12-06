Врач рассказала, можно ли одновременно заразиться гриппом и "ковидом"

По словам эксперта, при любых симптомах следует немедленного обращаться за медицинской помощью.
Человек может одновременно инфицироваться и гриппом, и COVID-19. При этом, симптомы могут наложиться друг на друга, и это существенно усугубит ситуацию с дальнейшим лечением. Поэтому очень важно как можно быстрее обращаться в больницу.
Об этом рассказала врач-анестезиолог КП "Больница 2 им. Павлусенка" Житомирского городского совета Дарья Симчук, пишет Telegram-сообщество "Коронавирус инфо".
"Чаще всего в таком случае симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга. Лечение происходит в соответствии с имеющимися протоколами и во многом зависит от тяжести инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков каждого отдельного пациента", - отметила врач.
Также, по ее словам, важно обращаться к специалисту из-за особенностей физиологической картины. Медик исходя из диагноза и предыдущих перенесенных заболеваний, составит необходимый план лечения.
Симчук призвала вакцинироваться и от коронавируса, и от гриппа и напомнила, что прививка против последнего делается раз в год. Вакцину можно купить в аптеке.
Напомним, на территории Украины за сутки 5 декабря было сделано 70 797 прививок против COVID-19. Показатели снизились более чем на треть по сравнению с данными на 4 декабря и сейчас в три раза меньше, чем в прошлую пятницу. Первую прививку сделали 27 161 человек, вторую дозу получили 43 636 людей. Больше всего использовался препарат Pfizer – 34 558 уколов, а вакциной AstraZeneca за минувшие 24 часа не прививались.
Читайте также:
- Инфекционист рассказала, почему украинцы боятся прививки от коронавируса
- В стране-соседке Украины обнаружили новый опасный штамм коронавируса
- Коронавирус в Украине "ослабил хватку": за сутки обнаружили 6622 случая заражения
- В Минздраве поведали о ситуации с коронавирусом в Киеве
- Коронавирус унес жизнь украинского композитора и музыканта
- Резкий спад: за сутки в Украине 4,4 тыс. новых больных коронавирусом и 239 смертей