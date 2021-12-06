Врач рассказала, можно ли одновременно заразиться гриппом и "ковидом"

Грипп может прийти вместе с коронавирусом / pixabay.com

Человек может одновременно инфицироваться и гриппом, и COVID-19. При этом, симптомы могут наложиться друг на друга, и это существенно усугубит ситуацию с дальнейшим лечением. Поэтому очень важно как можно быстрее обращаться в больницу.

Об этом рассказала врач-анестезиолог КП "Больница 2 им. Павлусенка" Житомирского городского совета Дарья Симчук, пишет Telegram-сообщество "Коронавирус инфо".

"Чаще всего в таком случае симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга. Лечение происходит в соответствии с имеющимися протоколами и во многом зависит от тяжести инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков каждого отдельного пациента", - отметила врач.

Также, по ее словам, важно обращаться к специалисту из-за особенностей физиологической картины. Медик исходя из диагноза и предыдущих перенесенных заболеваний, составит необходимый план лечения.

Симчук призвала вакцинироваться и от коронавируса, и от гриппа и напомнила, что прививка против последнего делается раз в год. Вакцину можно купить в аптеке.

Напомним, на территории Украины за сутки 5 декабря было сделано 70 797 прививок против COVID-19. Показатели снизились более чем на треть по сравнению с данными на 4 декабря и сейчас в три раза меньше, чем в прошлую пятницу. Первую прививку сделали 27 161 человек, вторую дозу получили 43 636 людей. Больше всего использовался препарат Pfizer – 34 558 уколов, а вакциной AstraZeneca за минувшие 24 часа не прививались.

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