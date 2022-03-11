Людей держат в заложниках и обстреливают: Генштаб ВСУ предупредил о террористических методах России

Войска России / Reuters

В Украине шестнадцатые сутки длится война. Оккупанты не могут захватить города, поэтому прибегают к террористическим методам.

В Генштабе ВСУ отметили, что главных целей по захвату основных городов и территорий российские войска не достигли.

Россией террористических методов ведения боевых действий:

нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам,

запугивание местного населения,

проведение информационных и психологических акций с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти,

распространение дезинформации,

захват местного населения в заложники.

В Генштабе добавляют, что подразделения оккупационных войск не оставляют попыток продолжить наступление по всем направлениям.

Кроме того, российские захватчики проводят воздушную разведку позиций украинских военных. Это происходит на нескольких направлениях – в Донецком, Таврийском, Южнобужском и Бессарабском операционных районах.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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