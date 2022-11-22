Люди как раз получали помощь: снаряд оккупантов попал в пункт раздачи хлеба в Запорожской области

Снаряд оккупантов попал в пункт раздачи хлеба в Запорожской области / Reuters, pixabay.com

В Запорожской области из-за обстрела со стороны оккупантов погиб соцработник, еще два человека получили ранения.

Вражеский снаряд упал возле места, где жителям раздавали хлеб, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух, пишет УНИАН.

"Немного людей было. Люди придерживаются правил, чтобы не было массового скопления, но тем не менее снаряд, который упал возле этого гуманитарного пункта раздачи хлеба, убил соцработника и ранил двух женщин", - отметил председатель ОВА.

Руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак уже прокомментировал смертоносный вражеский обстрел.

"Российские террористы обстреливают пункты выдачи гуманитарки, продолжают ядерный шантаж - жалкая тактика военных неудачников", - написал он в Telegram.

Напомним, 17 ноября российские оккупанты ударили ракетами по Запорожью. Местные жители насчитали по меньшей мере 7 мощных взрывов. Ракетный удар подтвердил глава Запорожской ОВА Александр Старух. По его данным, ракеты попали в промышленный объект инфраструктуры.

Также мы сообщали, что в Запорожской области российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми. Трагедия произошла в ночь на 18 ноября.

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