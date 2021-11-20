Макогон заявил, что Украина поставляет в Венгрию газ, и это не транзит из России / Reuters

Венгрия продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину, и это не транзит из России, заявил глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"После пафосного подписания долгосрочного контракта с Газпромом и запуска Турецко-Болгарско-Сербского Потока Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину, но это не транзит из РФ. В настоящее время Венгрия получает из Украины почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии через Турецкий поток", - рассказал Макогон на своей странице в facebook.

Макогон отметил, что после взрыва нового газопровода в Болгарии основную часть газа Венгрия получает из Украины, но не от Газпрома.

Он добавил, что Газпром не транзитирует газ через Украину в Венгрию, начиная с 1 октября. Хотя имеет полностью уплаченные мощности для транзита в объеме 24 млн м3 ЧС в сутки.

"Понятно, что зависимость от не имеющего резервных ветвей газопровода несет значительные риски для Венгрии. Но Украина всегда готова прийти на помощь", – написал Макогон.

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Скандал между Украиной и Венгрией из-за контракта с Газпромом

Венгерская компания MVM Group и российская транснациональная корпорация Газпром 27 сентября заявили о подписании 15-летнего контракта на поставки газа в Венгрию в обход территории Украины. Около 3,5 млрд кубометров пойдет через Сербию, еще 1 млрд кубических метров прокачают через Австрию. Пока газ на территорию венгерского государства поставляется через пункты Берегово на границе с Украиной и Баумгартен на словацко-венгерской границе. Договор Москвы и Будапешта может быть пересмотрен через 10 лет.

Украина раскритиковала контракт Венгрии с Газпромом. В министерстве иностранных дел сказали, что договор продиктован политикой, документ необоснован с экономической точки зрения. Договор опасен для украино-венгерских отношений и выгоден Кремлю.

Директор компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон не исключил сценария, при котором из-за газового контракта Венгрии с Россией транзит российского топлива на территорию венгерского государства может прекратиться.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что позиция официального Киева по договору Будапешта и Москвы – это, дескать, попытка вмешательства страны во внутренние дела венгерского государства. По его словам, договоренность с Газпромом отвечает интересам Венгрии.