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Контракт на 15 лет и транзит газа в обход Украины: глава МИД Венгрии получил от Путина орден Дружбы

19 ноября 2021, 12:14
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В Кремле высоко оценили заслуги перед Россией главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

Сийярто
Путин наградил главу МИД Венгрии Сийярто орденом Дружбы / Фото: Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто получил государственную награду от президента России Владимира Путина. Главу венгерской дипломатии наградили орденом Дружбы за вклад в отношения двух стран и промышленно-инвестиционное сотрудничество. Примечательно, что еще недавно Будапешт подписал с Газпромом 15-летний контракт на поставки газа в обход территории Украины.

В указе президента РФ №659 от 18 ноября фамилия министра иностранных дел появилась среди россиян. Кремль считает, что Сийярто внес весомый вклад в российско-венгерское сотрудничество.Читайте такжеУкраина – надежная транзитная страна: в ЕС поддержали Киев и сделали заявление по Венгрии и Газпрому

"За большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества наградить Сийярто Петера", - подчеркивается в документе.

Петер Сияйрто – министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Занимает данный пост с сентября 2014 года. Дипломат множество раз высказывался в поддержку сотрудничества с РФ и говорил об "огромном лицемерии" Запада в ситуациях с упоминанием России, а также заявлял про "двойные стандарты" стран Европы в отношениях с Москвой. В августе Сийярто приезжал в Москву на переговоры по газу. По итогам был подписан контракт с Газпромом на 15 лет на поставку 4,5 миллиардов кубометров топлива в год в обход Украины.

Скандал между Украиной и Венгрией из-за контракта с Газпромом

Венгерская компания MVM Group и российская транснациональная корпорация Газпром 27 сентября заявили о подписании 15-летнего контракта на поставки газа в Венгрию в обход территории Украины. Около 3,5 миллиардов кубометров пойдет через Сербию, еще 1 миллиард кубических метров прокачают через Австрию. Пока газ на территорию венгерского государства поставляется через пункты Берегово на границе с Украиной и Баумгартен на словацко-венгерской границе. Договор Москвы и Будапешта может быть пересмотрен через 10 лет.

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Украина раскритиковала контракт Венгрии с Газпромом. В министерстве иностранных дел сказали, что договор продиктован политикой, документ необоснован с экономической точки зрения. Договор опасен для украино-венгерских отношений и выгоден Кремлю.

Директор компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон не исключил сценария, при котором из-за газового контракта Венгрии с Россией транзит российского топлива на территорию венгерского государства может прекратиться.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что позиция официального Киева по договору Будапешта и Москвы – это, дескать, попытка вмешательства страны во внутренние дела венгерского государства. По его словам, договоренность с Газпромом отвечает интересам Венгрии.

Спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркивал, что Киев примет решительные меры для защиты своих национальных интересов в связи действиями Будапешта.

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