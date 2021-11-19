Контракт на 15 лет и транзит газа в обход Украины: глава МИД Венгрии получил от Путина орден Дружбы

В Кремле высоко оценили заслуги перед Россией главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто получил государственную награду от президента России Владимира Путина. Главу венгерской дипломатии наградили орденом Дружбы за вклад в отношения двух стран и промышленно-инвестиционное сотрудничество. Примечательно, что еще недавно Будапешт подписал с Газпромом 15-летний контракт на поставки газа в обход территории Украины.
В указе президента РФ №659 от 18 ноября фамилия министра иностранных дел появилась среди россиян. Кремль считает, что Сийярто внес весомый вклад в российско-венгерское сотрудничество.Читайте такжеУкраина – надежная транзитная страна: в ЕС поддержали Киев и сделали заявление по Венгрии и Газпрому
"За большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества наградить Сийярто Петера", - подчеркивается в документе.
Петер Сияйрто – министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Занимает данный пост с сентября 2014 года. Дипломат множество раз высказывался в поддержку сотрудничества с РФ и говорил об "огромном лицемерии" Запада в ситуациях с упоминанием России, а также заявлял про "двойные стандарты" стран Европы в отношениях с Москвой. В августе Сийярто приезжал в Москву на переговоры по газу. По итогам был подписан контракт с Газпромом на 15 лет на поставку 4,5 миллиардов кубометров топлива в год в обход Украины.
Скандал между Украиной и Венгрией из-за контракта с Газпромом
Венгерская компания MVM Group и российская транснациональная корпорация Газпром 27 сентября заявили о подписании 15-летнего контракта на поставки газа в Венгрию в обход территории Украины. Около 3,5 миллиардов кубометров пойдет через Сербию, еще 1 миллиард кубических метров прокачают через Австрию. Пока газ на территорию венгерского государства поставляется через пункты Берегово на границе с Украиной и Баумгартен на словацко-венгерской границе. Договор Москвы и Будапешта может быть пересмотрен через 10 лет.
Украина раскритиковала контракт Венгрии с Газпромом. В министерстве иностранных дел сказали, что договор продиктован политикой, документ необоснован с экономической точки зрения. Договор опасен для украино-венгерских отношений и выгоден Кремлю.
Директор компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон не исключил сценария, при котором из-за газового контракта Венгрии с Россией транзит российского топлива на территорию венгерского государства может прекратиться.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что позиция официального Киева по договору Будапешта и Москвы – это, дескать, попытка вмешательства страны во внутренние дела венгерского государства. По его словам, договоренность с Газпромом отвечает интересам Венгрии.
Спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркивал, что Киев примет решительные меры для защиты своих национальных интересов в связи действиями Будапешта.