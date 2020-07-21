Террористы в истории Украины: самые громкие случаи

Максим Кривош / кадр из видео

Террорист Максим Кривош в центре Луцка вот уже несколько часов удерживает десять заложников в автобусе, угрожая его взорвать. На данный момент с ним ведутся прямые переговоры с целью освобождения заложников.

За всю историю независимой Украины захваты заложников происходили и ранее. Главред вспоминал, когда и как это было.

Неудачный побег в США

Первый громкий случай захвата заложников в независимой Украине произошел 3 февраля 1994 года в Суходольске Луганской области (ныне – неподконтрольная Украине территория).

Первый украинский террорист Игорь Чичкин / bloknot.ru

Тогда 34-летний забойщик шахты "Дуванная" Игорь Чичкин пришел в детский сад "Теремок" с тремя килограммами тротила и захватил в заложники сотрудников, двух воспитательниц и няню, и девятерых детей, 3-4-летних воспитанников младшей группы детсада. Как и Максим Кривош, свою настоящую фамилию террорист Чичкин скрыл, назвавшись Николаем Ивановичем Скворцовым. Сначала Чичкин требовал предоставить ему оружие, 500 тысяч долларов, автомобиль для переезда в аэропорт и самолет для следования по маршруту Ростов-на-Дону – Минск – Калининград – Лондон – Нью-Йорк. США были избраны конечной точкой, так как там у него якобы был сообщник.

Позднее террорист увеличил сумму до 1 миллиона долларов. После безуспешных попыток правоохранителей переубедить террориста, Чичкина убедили улетать из ближайшего международного аэропорта в российском Ростове-на-Дону. После того, как к детскому саду прибыла милиция, Чичкин отпустил всех заложников, кроме троих - воспитательницы Татьяны Устиновой и двоих детей, Антона Хорта и Жени Асеева, после чего, чтобы облегчить пересечение границы, вместе с заложниками он поехал в Ростов на "скорой", но в пути пересел на "РАФик", держа в зубах шнур от взрывного устройства и прикрываясь заложниками.

Читайте такжеЛуцкий террорист Максим Плохой: что о нем известноВ международном аэропорту Ростова-на-Дону его обезвредили сотрудники российских ФСБ и МВД. Примечательно, что после того, как с Чичкина сняли взрывное устройство, оказалось, что в нем не было детонатора. В результате суходольского террориста признали невменяемым и поместили в психиатрическую больницу Днепропетровска (ныне Днепр) с диагнозом "шизофрения".

Аптека в осаде

Спустя 21 год, 20 мая 2015 года, предприниматель из поселка Великомихайловка Днепропетровской области, 50-летний Борис Тихомиров, угрожая оружием, взял в заложницы двух сотрудниц аптеки на Пантелеймоновской улице в Одессе.

Задержание Бориса Тихомирова

По ходу переговоров, террорист потребовал от властей вылечить его больную мать, вызвать для интервью журналистов центральных телеканалов, а также изменить конституционный строй в Украине и присоединить Одесскую область к России.

В случае невыполнения его условий, он обещал привести в действие самодельное взрывное устройство – убить себя и заложников.

Спортивную сумку с коробками, из которых тянулись провода к пусковому устройству-взрывателю с кнопкой, террорист держал на полу между ног. Взрыватель он держал в руке.

Читайте также"Слышны выстрелы, автобус поврежден": Зеленский прокомментировал вооруженный захват заложников в ЛуцкеТихомирова обезвредили сотрудники спецназа, которые представились журналистами и, выбрав момент, на пятой минуте интервью выбили взрыватель из рук террориста.

Как позднее сообщали правоохранители, медицинская экспертиза показала, что Тихомиров страдает "хроническим бредовым расстройством", а поэтому не может контролировать свои действия. В мае 2015 года Приморский районный суд постановил поместить его под усиленное наблюдение в психиатрическую больницу.

Срыв из-за кредита

Спустя неделю после случая в Одессе, в Люботине Харьковской области 47-летний Олег Гапон открыл огонь из карабина "Сайга" по судебному исполнителю, сопровождавшему его участковому и понятым, когда приехали описывать его дом, приобретенный в кредит, в результате чего два человека погибли. После этого Гапон, сев в личный автомобиль, выехал на трассу Киев — Харьков и захватил в заложники трех сотрудников АЗС в поселке Коротич Харьковской области.

Люботинский стрелок Олег Гапон / Фото: соцсети

По данным прокуратуры Харьковской области, Олег Гапон имел военный опыт – он принимал участие в вооруженных конфликтах на территории Афганистана, в Чечне и Израиле. Террорист требовал предоставить ему "коридор" на неподконтрольную территорию, в Горловку Донецкой области и автомобиль ГАИ с проблесковыми маячками в сопровождение.

Как сообщал тогдашний внештатный советник, а ныне замглавы МВД Антон Геращенко, люботинского террориста выстрелом в голову застрелил снайпер, заложники физически не пострадали.

Минеры моста Метро

Недавние громкие случаи терроризма произошли на мосту Метро в Киеве. В сентябре 2019 года бывший военнослужащий Сил специальных операций Алексей Белько, вооружившись карабином, заблокировал автомобилем проезд по мосту через Днепр и угрожал его взорвать. Внятных требований террорист не выдвинул.

Алексей Белько / кадр из видео

После непродолжительных переговоров, Белько, завернувшийся в украинский флаг самостоятельно сдался спецназовцам, ухитрившись до этого выстрелом из ружья сбить полицейский беспилотник. Взрывчатки при нем не нашли, и, как выяснилось позднее, Белько находился под действием наркотиков. На допросе минер моста заявил, что хотел таким образом "вернуть Крым". После суда атошника на поруки взял министр Арсен Аваков.

Читайте такжеБаллон с землей и мелкие нарушения: появились подробности о "минере" моста МетроСпустя несколько месяцев, 1 июня 2020 года, оперативникам вновь пришлось взрывчатку на мосту Метро. На этот раз его заминировал 32-летний уроженец Киевской области Виталий Ткаленко, который требовал встречи с главой МВД.

Виталий Ткаленко / Скриншот

Как выяснилось, житель Киева использовал муляж бомбы, поэтому в подготовке теракта его обвинять не стали. В отношении задержанного возбудили дело о хулиганстве и о ложном сообщении о минировании и поместили на лечение в психбольницу.