УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Террористы в истории Украины: самые громкие случаи

За всю историю независимой Украины захваты заложников происходили и ранее. Главред вспоминал, когда и как это было.

21 июля 2020, 19:35
Максим Плохой
Максим Кривош / кадр из видео

Террорист Максим Кривош в центре Луцка вот уже несколько часов удерживает десять заложников в автобусе, угрожая его взорвать. На данный момент с ним ведутся прямые переговоры с целью освобождения заложников.

За всю историю независимой Украины захваты заложников происходили и ранее. Главред вспоминал, когда и как это было.

Неудачный побег в США

Первый громкий случай захвата заложников в независимой Украине произошел 3 февраля 1994 года в Суходольске Луганской области (ныне – неподконтрольная Украине территория).

Первый украинский террорист Игорь Чичкин / bloknot.ru

Тогда 34-летний забойщик шахты "Дуванная" Игорь Чичкин пришел в детский сад "Теремок" с тремя килограммами тротила и захватил в заложники сотрудников, двух воспитательниц и няню, и девятерых детей, 3-4-летних воспитанников младшей группы детсада. Как и Максим Кривош, свою настоящую фамилию террорист Чичкин скрыл, назвавшись Николаем Ивановичем Скворцовым. Сначала Чичкин требовал предоставить ему оружие, 500 тысяч долларов, автомобиль для переезда в аэропорт и самолет для следования по маршруту Ростов-на-Дону – Минск – Калининград – Лондон – Нью-Йорк. США были избраны конечной точкой, так как там у него якобы был сообщник.

Позднее террорист увеличил сумму до 1 миллиона долларов. После безуспешных попыток правоохранителей переубедить террориста, Чичкина убедили улетать из ближайшего международного аэропорта в российском Ростове-на-Дону. После того, как к детскому саду прибыла милиция, Чичкин отпустил всех заложников, кроме троих - воспитательницы Татьяны Устиновой и двоих детей, Антона Хорта и Жени Асеева, после чего, чтобы облегчить пересечение границы, вместе с заложниками он поехал в Ростов на "скорой", но в пути пересел на "РАФик", держа в зубах шнур от взрывного устройства и прикрываясь заложниками.

Читайте такжеЛуцкий террорист Максим Плохой: что о нем известноВ международном аэропорту Ростова-на-Дону его обезвредили сотрудники российских ФСБ и МВД. Примечательно, что после того, как с Чичкина сняли взрывное устройство, оказалось, что в нем не было детонатора. В результате суходольского террориста признали невменяемым и поместили в психиатрическую больницу Днепропетровска (ныне Днепр) с диагнозом "шизофрения".

Аптека в осаде

Спустя 21 год, 20 мая 2015 года, предприниматель из поселка Великомихайловка Днепропетровской области, 50-летний Борис Тихомиров, угрожая оружием, взял в заложницы двух сотрудниц аптеки на Пантелеймоновской улице в Одессе.

informer.od.ua
Задержание Бориса Тихомирова

По ходу переговоров, террорист потребовал от властей вылечить его больную мать, вызвать для интервью журналистов центральных телеканалов, а также изменить конституционный строй в Украине и присоединить Одесскую область к России.

В случае невыполнения его условий, он обещал привести в действие самодельное взрывное устройство – убить себя и заложников.

Спортивную сумку с коробками, из которых тянулись провода к пусковому устройству-взрывателю с кнопкой, террорист держал на полу между ног. Взрыватель он держал в руке.

Читайте также"Слышны выстрелы, автобус поврежден": Зеленский прокомментировал вооруженный захват заложников в ЛуцкеТихомирова обезвредили сотрудники спецназа, которые представились журналистами и, выбрав момент, на пятой минуте интервью выбили взрыватель из рук террориста.

Как позднее сообщали правоохранители, медицинская экспертиза показала, что Тихомиров страдает "хроническим бредовым расстройством", а поэтому не может контролировать свои действия. В мае 2015 года Приморский районный суд постановил поместить его под усиленное наблюдение в психиатрическую больницу.

Срыв из-за кредита

Спустя неделю после случая в Одессе, в Люботине Харьковской области 47-летний Олег Гапон открыл огонь из карабина "Сайга" по судебному исполнителю, сопровождавшему его участковому и понятым, когда приехали описывать его дом, приобретенный в кредит, в результате чего два человека погибли. После этого Гапон, сев в личный автомобиль, выехал на трассу Киев — Харьков и захватил в заложники трех сотрудников АЗС в поселке Коротич Харьковской области.

Люботинский стрелок Олег Гапон / Фото: соцсети

По данным прокуратуры Харьковской области, Олег Гапон имел военный опыт – он принимал участие в вооруженных конфликтах на территории Афганистана, в Чечне и Израиле. Террорист требовал предоставить ему "коридор" на неподконтрольную территорию, в Горловку Донецкой области и автомобиль ГАИ с проблесковыми маячками в сопровождение.

Как сообщал тогдашний внештатный советник, а ныне замглавы МВД Антон Геращенко, люботинского террориста выстрелом в голову застрелил снайпер, заложники физически не пострадали.

Минеры моста Метро

Недавние громкие случаи терроризма произошли на мосту Метро в Киеве. В сентябре 2019 года бывший военнослужащий Сил специальных операций Алексей Белько, вооружившись карабином, заблокировал автомобилем проезд по мосту через Днепр и угрожал его взорвать. Внятных требований террорист не выдвинул.

Алексей Белько
Алексей Белько / кадр из видео

После непродолжительных переговоров, Белько, завернувшийся в украинский флаг самостоятельно сдался спецназовцам, ухитрившись до этого выстрелом из ружья сбить полицейский беспилотник. Взрывчатки при нем не нашли, и, как выяснилось позднее, Белько находился под действием наркотиков. На допросе минер моста заявил, что хотел таким образом "вернуть Крым". После суда атошника на поруки взял министр Арсен Аваков.

Читайте такжеБаллон с землей и мелкие нарушения: появились подробности о "минере" моста МетроСпустя несколько месяцев, 1 июня 2020 года, оперативникам вновь пришлось взрывчатку на мосту Метро. На этот раз его заминировал 32-летний уроженец Киевской области Виталий Ткаленко, который требовал встречи с главой МВД.

Ткаленко
Виталий Ткаленко / Скриншот

Как выяснилось, житель Киева использовал муляж бомбы, поэтому в подготовке теракта его обвинять не стали. В отношении задержанного возбудили дело о хулиганстве и о ложном сообщении о минировании и поместили на лечение в психбольницу.

новости Украины захват заложников терроризм минирование Арсен Аваков Антон Геращенко Максим Кривош Виталий Ткаленко Алексей Белько
Сейчас вы просматриваете новость «Террористы в истории Украины: самые громкие случаи». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:27
На Донбассе боевики надругались над телом убитого медика
20:20
Maruv кусает локти: Кайя Гербер обнажилась на пикантных фото в латексе Фото
20:12
"В плохом состоянии": луцкий террорист шокировал заявлением о раненом Видео
20:01
В Киеве копы усилили меры безопасности и попросили не паниковать
19:53
Вырос в семье педагогов: журналисты нашли дом луцкого террориста Кривоша Видео
19:52
Gorillaz Pac-Man - новый клип с матом взвывает Ютуб Видео
19:43
Ученые назвали неожиданный алкогольный напиток, продлевающий жизнь
19:35
Террористы в истории Украины: самые громкие случаи
19:25
"В переговорах нужно придерживаться правил": психолог оценила состояние террориста в Луцке Видео
19:18
"Делаем все возможное": СБУ признала жуткие события в Луцке терактом
19:13
Назван симптом рака легких, который виден на лице
19:11
"Сиськи - огонь": Саша Спилберг снялась топлес
19:00
Молодежь уже не та: Рада хочет изменить возрастные рамки
18:28
Витамины для волос: топ-5 для лучшего роста
18:25
Зрадой наотмашь: в Луганске боевики уничтожили памятник Тарасу Шевченко Видео
18:24
"Пусть Зеленский поднимет свой зад": заложница из автобуса в Луцке вышла на связь Видео
18:12
Люцифер 5 сезон - Netflix представили нового героя
18:01
Луцкий террорист должен быть жестоко покаран мнение
17:52
Жена террориста Максима Кривоша выехала в Луцк Видео
17:49
В Бердянске вспышка коронавируса: власти решают вопрос с карантином Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять