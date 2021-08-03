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Мама потеряла единственную дочь: во Львове трагически погибла 18-летняя девушка из-за мощной бури

3 августа 2021, 22:30
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Причиной трагедии могла быть молния, которая попала в дерево.

Трагедия во Львове из-за бури / НТА

3 августа во Львове попрощались с 18-летней девушкой, которая вместе с 20-летним парнем погибла во время бури в Стрыйском парке.

Как сообщают местные СМИ, 18-летнюю погибшую девушку звали Мартой.

Она закончила Сыховский лицей и мечтала стать мастером причесок. Отец девочки умер. У матери покойная была единственной дочерью.

В последний путь девушку пришли проводить ее родные, друзья, одноклассники и учителя.

Классная руководительница рассказала, что девушка была хорошим и светлым человеком. Девушку похоронили у могилы ее отца.

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Напомним, во Львове из-за падения дерева погибла молодая пара — 20-летний военный и 18-летняя девушка.

Причиной трагедии могла быть молния, которая попала в дерево.

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Напомним, что ранее в Черновцах прошли ливни и ураган. Ветер ломал деревья и сносил остановки. Из-за дождя машины плыли, а люди шли по колена в воде.

Также сообщалось, что под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени и уничтожил урожай.

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