Мариуполь возьмут под усиленную охрану из-за обострения на Донбассе

Мариуполь возьмут под усиленную охрану / Википедия

Из-за обострения на Донбассе и российской угрозы будет усилена охрана Мариуполя. Этот режим обеспечит готовность к любым ситуациям, информирует сайт президента.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко провел селекторное совещание с главами ОГА и мэрами по введению чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где идет операция ООС.

"…участники обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя, охрана которого будет усилена", - говорится в сообщении.

Путин признал "ЛДНР"

В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С просьбой об этом к нему обратилась Госдума России. Также российский президент подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе и взаимопомощи". Также Россия вводит в ОРДО войска якобы для поддержания мира.

После этого Украина выступила с требованием созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за действий России и "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после чего обратился к украинцам. Он отметил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".

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