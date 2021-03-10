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Маркарова рассказала подробности нового сотрудничества Украины и США

10 марта 2021, 17:30
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По словам Маркаровой, США могут продемонстрировать лидерство, защитив демократию в Украине.

Оксана Маркарова
Оксана Маркарова рассказала о сотрудничестве с США / УНИАН

Новый посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, как Украина намерена усилить сотрудничество с США по ряду направлений, чтобы обеспечить собственную безопасность, а также безопасность всего Черноморского региона.

По ее словам, успехи Украины важны не только для нее, но и для всего демократического мира.

"Одним из ведущих лидеров этого мира являются Соединенные Штаты, и я очень рада, что мы в последнее время слышим об очень активных месседжах от нашего стратегического партнера о возвращении не просто к глобальному лидерству, а к активному глобальному лидерству по защите демократии в мире. И на самом деле Украина, пожалуй, лучшее место, где США могут продемонстрировать такое лидерство, защитив демократию, за которую боремся мы", - заявила посол Украины в США.

По словам Маркаровой, Украина с деоккупированными Крымом и Донбассом, экономически сильная, с верховенством права и сильными институтами.

"Украина - член НАТО и Европейского Союза - залог безопасности и развития Европы, а также всего Черноморского региона", - сказала посол, передает Украина 24.

Также Маркарова озвучила основные направления для углубления сотрудничества Украины и США.

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"Это усиление санкционного режима до тех пор, пока агрессор не изменит свою политику. Усиливать безопасность в регионе и здесь нет альтернативы нашему вступлению в НАТО, и мы активно будем работать в том числе в США, других странах, чтобы мы максимально быстро приблизились к этой цели; это усиление трансформации Украины - реформы, изменения. Также экономическое и финансовое усиление сотрудничества, здесь у нас за последние 20 лет нераскрытый потенциал, который необходимо раскрыть, и безусловно - это все, что касается развития человеческого капитала, наши культурные связи, в образовании, в медицине и просто общение между нашими народами", - добавила посол.

Отношения Украины и США - о чем ранее сообщал Главред:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы глава Белого дома Джо Байден присоединился к переговорам в нормандском формате.
  • Президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему.
  • Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства.

новости США Оксана Маркарова Украина
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