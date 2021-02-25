В МИД назвали главное условие работы Маркаровой в США

Оксана Маркарова стала первой женщиной-послом Украины в США.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в США. Им стала бывшая министр финансов Оксана Маркарова.
Президент подчеркнул, что политик имеет 3 ключевых преимущества, необходимые для этой должности.
"Это – патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США", - отмечает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства во время встречи с Оксаной Маркаровой отметил, что в качестве посла ей необходимо будет сосредоточиться прежде всего на:
- налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США Джо Байдена;
- укрепить двухпартийную поддержку Украины со стороны США;
- привлечь США к процессу урегулирования на Донбассе и усилиям по деоккупации Крыма.
Также Зеленский отметил необходимость усиления санкций США против России, в частности в отношении проекта Северный поток-2.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Оксана Маркарова получила задание организовать визит Джо Байдена в Украину.
"Топ-задачей для нее является организация визита президента США в Украину. Мы не принимали президента США с 2008 года, и, учитывая динамику нашего партнерства и роль, которую США сыграли в Украине с 2014 года, я считаю, что сейчас самое время сделать это, особенно учитывая то, что это очень особый год для Украины", – сказал Кулеба.
Оксана Маркарова должна наполнить стратегическое партнерство Украины и США конкретными проектами. Другим важным приоритетом, по словам Дмитрия Кулебы, будет безопасность.
Кто такая Оксана Маркарова
Маркарова была министром финансов Украины с ноября 2018 года до марта 2020 года.
До этого она исполняла обязанности министра финансов с момента отставки Александра Данилюка — с 7 июня 2018 года.
Оксана Маркарова имеет диплом магистра экологии Киево-Могилянской академии, а также магистра в области международных публичных финансов и торговли Университета Индианы (США).
В 2000 году она проходила практику в штаб-квартире Всемирного банка.
Сотрудничество Украины и США - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент США Джо Байден 26 января провел телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, в ходе которых американский глава государства подтвердил поддержку Вашингтоном суверенитета Украины.
- В феврале министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что телефонные переговоры президента Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом пока не могут состояться, так как хозяин Белого дома сейчас сосредоточен на внутриполитических проблемах Америки.
- Бывший представитель американского Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что президенту США Джо Байдену следует уже в ближайшее время провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и обсудить перспективы совместной работы.