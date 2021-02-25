В МИД назвали главное условие работы Маркаровой в США

Оксана Маркарова новый посол Украины в США / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в США. Им стала бывшая министр финансов Оксана Маркарова.

Президент подчеркнул, что политик имеет 3 ключевых преимущества, необходимые для этой должности.

"Это – патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США", - отмечает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства во время встречи с Оксаной Маркаровой отметил, что в качестве посла ей необходимо будет сосредоточиться прежде всего на:

налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США Джо Байдена;

укрепить двухпартийную поддержку Украины со стороны США;

привлечь США к процессу урегулирования на Донбассе и усилиям по деоккупации Крыма.

Также Зеленский отметил необходимость усиления санкций США против России, в частности в отношении проекта Северный поток-2.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Оксана Маркарова получила задание организовать визит Джо Байдена в Украину.

"Топ-задачей для нее является организация визита президента США в Украину. Мы не принимали президента США с 2008 года, и, учитывая динамику нашего партнерства и роль, которую США сыграли в Украине с 2014 года, я считаю, что сейчас самое время сделать это, особенно учитывая то, что это очень особый год для Украины", – сказал Кулеба.

Оксана Маркарова должна наполнить стратегическое партнерство Украины и США конкретными проектами. Другим важным приоритетом, по словам Дмитрия Кулебы, будет безопасность.

Кто такая Оксана Маркарова

Маркарова была министром финансов Украины с ноября 2018 года до марта 2020 года.

До этого она исполняла обязанности министра финансов с момента отставки Александра Данилюка — с 7 июня 2018 года.

Оксана Маркарова имеет диплом магистра экологии Киево-Могилянской академии, а также магистра в области международных публичных финансов и торговли Университета Индианы (США).

В 2000 году она проходила практику в штаб-квартире Всемирного банка.

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