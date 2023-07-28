Марш-бросок, "море" огня и дыма: в ВСУ показали, как освобождали Старомайорское

В Вооруженных силах Украины опубликовали кадры освобождения населенного пункта Старомайорское Донецкой области.
Соответствующее видео было выложено в Facebook 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.
Подчеркивается, что 27 июля 2023 года личный состав 35-й ОБрМП вместе с побратимами из 7-го отдельного батальона АРЕЙ УДА освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.
"После того, как последний оккупант покинул село, украинские защитники официально развернули украинский флаг на деоккупированной территории", — подчеркнули украинские защитники.
Добавим, что опубликованном видео зафиксирована боевая работа украинских подразделений, а также подбитая вражеская техника.
Смотрите видео - освобождение Старомайорского:
Освобождение Старомайорского
Ранее сообщалось, что ВСУ пошли в контрнаступление на Донбассе. Силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил Валерий Шершень.
Напомним, ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях и вышли на новые рубежи. Подразделения Вооруженных сил Украины провели успешные наступательные действия в районе Старомайорского Донецкой области.
Ранее сообщалось, что ВСУ освободили село Старомайорское. Бои за село Старомайорское в Донецкой области продолжались очень долго. ВСУ выбили оккупантов.
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