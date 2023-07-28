Марш-бросок, "море" огня и дыма: в ВСУ показали, как освобождали Старомайорское

Бойцы 35-й ОБрМП вместе с побратимами из 7-го отдельного батальона АРЕЙ УДА освободили населенный пункт Старомайорское.

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ВСУ освободили Старомайорское / Коллаж: Главред, Фото: скриншот из видео 35-й ОБрМП

В Вооруженных силах Украины опубликовали кадры освобождения населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

Соответствующее видео было выложено в Facebook 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.

Подчеркивается, что 27 июля 2023 года личный состав 35-й ОБрМП вместе с побратимами из 7-го отдельного батальона АРЕЙ УДА освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

видео дня

"После того, как последний оккупант покинул село, украинские защитники официально развернули украинский флаг на деоккупированной территории", — подчеркнули украинские защитники.

Добавим, что опубликованном видео зафиксирована боевая работа украинских подразделений, а также подбитая вражеская техника.

Смотрите видео - освобождение Старомайорского:

ВСУ заходят в Старомайорское / Скриншот

Освобождение Старомайорского

Ранее сообщалось, что ВСУ пошли в контрнаступление на Донбассе. Силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил Валерий Шершень.

Напомним, ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях и вышли на новые рубежи. Подразделения Вооруженных сил Украины провели успешные наступательные действия в районе Старомайорского Донецкой области.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили село Старомайорское. Бои за село Старомайорское в Донецкой области продолжались очень долго. ВСУ выбили оккупантов.

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