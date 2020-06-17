МАУ закрыла продажу билетов на большинство международных рейсов до августа

МАУ закрыла продажу билетов на большинство международных рейсов / Reuters

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года, а в июне выполнит отдельные рейсы.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ в прессрелизе, который есть в распоряжении Главреда.

В компании отметили, что после открытия международного авиасообщения с Украиной 15 июня 2020 года авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" придерживается политики взвешенного рестарта рейсов.

"К сожалению, открытие границ происходит не паритетно. Большинство государств мира не подтверждают возможность свободного пересечения границы для граждан Украины. Кроме того, многие страны устанавливают ограничительные мероприятия во время прибытия в страну назначения в виде тестирования на COVID-19 или самоизоляции. При таких условиях трафик обеспечивается теми категориями путешествующих, которые имеют трудовые визы или другие документы, предусматривающие право постоянного пребывания в странах назначения (вид на жительство и т. п.)" - объяснили в МАУ.

По информации, в июне авиакомпания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы, в частности, 16 и 17 июня МАУ совершила первые регулярные рейсы в Амстердама и Париж.

В МАУ отмечают, что на этапе возобновления международного авиасообщения в течение июня авиакомпания также видит потенциал в регулярных внутренних и международных рейсах и планирует совершить рейсы по следующим направлениям:

18 июня: Лондон (Хитроу) – Киев (эвакуационный)

19 июня: Киев – Херсон, Киев - Одесса

20 июня: Киев – Бангкок

21 июня: Бангкок – Киев (эвакуационный), Херсон – Киев, Одесса – Киев, Киев – Стамбул - Киев

22 июня: Киев – Нью Йорк - Киев (эвакуационный)

23 июня: Киев – Амстердам - Киев

24 июня: Киев – Майами, Киев – Париж

25 июня: Майами – Киев (эвакуационный)

26 июня: Киев – Стамбул – Киев, Киев – Афины – Киев, Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев - Херсон

28 июня: Киев – Стамбул – Киев-Дубай – Киев

29 июня: Киев – Тель-Авив – Киев, Херсон – Киев, Одесса – Киев, Львов – Киев

30 июня: Киев – Амстердам – Киев

В компании также обратили внимание на то, что решающим фактором при дальнейшем планировании рейсов МАУ будет, прежде всего, экономическая целесообразность запуска каждого отдельного направления, а также перспективы дальнейшей либерализации режима пересечения границы для украинцев.

Читайте такжеКарантин опять продлили: Кабмин решил оставить украинцев домаНапомним, в понедельник, 15 июня, Украина возобновила международное авиасообщение. Аэропорт "Борисполь" уже принял первый авиарейс "Минск - Киев". Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, все пункты пропуска в украинских аэропортах открыты после карантина, проводится работа с авиакомпаниями по восстановлению рейсов. Самим авиакомпаниям нужно время, чтобы обеспечить продажи билетов.