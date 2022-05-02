Медсестра из Лисичанска, которая из-за взрыва мины потеряла обе ноги, вышла замуж во Львове

Медсестра из Лисичанска, которая из-за мины потеряла обе ноги, вышла замуж во Львове/ Скрин из видео

В Львове в больничной палате состоялась свадьба 23-летней медсестры из Лисичанска Оксаны с ее возлюбленным. Девушка за взрыва мины потеряла обе ноги и пальцы на левой руке. Сейчас она продолжает лечение и готовится к протезированию.

Оксана с Виктором вместе уже 6 лет, однако жениться решили только сейчас. Хотя они уже вместе воспитывают двоих детей. Об этом рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

"Кольца купили во Львове, здесь ей нашли белое платье. Торт испекли волонтеры. Церемония состоялась в ЗАГСе, а празднование – в палате нашего Центра хирургии", – говорится в сообщении.

Первый танец жениха м невесты растрогал всех присутствующих до слез – Виктор кружил с Оксаной, держа ее на руках.

Трагедия с девушкой случилась 27 марта. Однажды она со своим возлюбленным возвращалась домой, шла впереди и когда заметила опасность – обернулась, чтобы предупредить о ней любимого. Но уже через секунду раздался взрыв. Виктор чудом не пострадал, а Оксана потеряла обе ноги и четыре пальца левой руки.

Первую помощь девушке оказали в больнице Лисичанска. Там ей провели сразу четыре операции. После этого Оксану перевели в медучреждение в Днепре, а неделю назад перевезли во Львов. Впереди у девушки еще реабилитация и протезирование.

Ранее сообщалось, что защитнику Украины Владимиру Гордиенко чудом удалось выжить после тяжелого ранения. Парень с пулей в сердце шел двое суток, пока добрался до ближайшей деревни, из которой его переправили в больницу.

Напомним, российские оккупанты вывозят из Мариуполя тела убитых ими украинцев грузовиками, которыми привозят гуманитарную помощь. Захватчики достают мертвых людей из-под завалов домов, которые были разрушены в результате обстрелов российскими военными.

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