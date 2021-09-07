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Менее 60%: в МОН раскрыли данные по уровню вакцинации в школах

7 сентября 2021, 16:53

Полностью вакцинированы 380 722 работника учреждений общего среднего образования, что составляет 58,2% от общего количества.

Вакцинация
В МОН раскрыли данные по уровню вакцинации в школах/ Униан

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, что менее 60% сотрудников учебных заведений сделали прививки от коронавируса.

В частности, в Украине полностью вакцинированы, то есть получили и первую, и вторую дозу вакцины, 157 598 работников учреждений дошкольного образования, что составляет 54,2% от общего количества, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ на запрос в МОН.

Отмечается, что также полностью вакцинированы (двумя дозами) 380 722 работника учреждений общего среднего образования, что составляет 58,2% от общего количества.

Кроме того, привиты (получили две дозы) 44 617 работников учреждений высшего образования, что составляет 52,2% от общего количества.

При этом в Министерстве образования не смогли предоставить изданию информацию об уровне вакцинации по отдельным регионам и учебным заведениям. В ведомстве отметили, что эти данные собирают департаменты при областных государственных администрациях.

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Отметим, с начала прививочной кампании в Украине привито 5 618 798 человек, из них получили одну дозу – 5 618 796 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 304627 человек Всего в стране сделали 9 923 423 прививок.

Читайте такжеНовый карантин в Украине с 9 сентября: СМИ узнали о планах властей по желтой зонеРанее сообщалось о том, что школы в Украине, где от коронавируса вакцинированы меньше 80% сотрудников, не будут работать с 1 сентября. Причем речь шла об учебных заведениях как красной, так и оранжевой, желтой и зеленой зон.

Также ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что учебные заведения будут переходить на "дистанционку" в случае пребывания района или города в "красной зоне" карантина. В "желтой" и "оранжевой" зонах очная форма обучения возможна, если в учебном заведении вакцинировано 80% персонала.

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МОН коронавирус в Украине вакцинация от коронавируса
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