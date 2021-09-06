В Минздраве рассказали, когда школьники начнут учиться дистанционно / УНИАН

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вопрос перевода школ на дистанционное обучение стал снова актуальним. В Министерстве здравоохранения сообщили, что учебные заведения будут переходить на "дистанционку" в случае пребывания района или города в "красной зоне" карантина. В "желтой" и "оранжевой" зонах очная форма обучения возможна, если в учебном заведении вакцинировано 80% персонала.

В Минздраве сообщили, что в "зеленых" зонах карантина посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме.

В регионах, в которых установлен "желтый" или "оранжевый" уровень эпидемической опасности, посещать заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80 % персонала.

Образовательный процесс обеспечивается по разным формам: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении. Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения.

Если в регионе устанавливается "красный" уровень эпидемиологической опасности, то посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала.

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Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:

В ближайшее время в Украине ужесточат ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса, заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране могут усилить карантин, заявил врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.

СМИ сообщили, что в Кабмине определили окончательные даты введения локдауна в столице – его хотят объявить уже с 15 сентября, а не в ноябре, как предполагалось ранее.

Позже власти Киева опровергли информацию о введении локдауна в Киеве с 15 сентября. Как отмечают чиновники, усиление карантина возможно только в том случае, если город войдет в "желтую" или "красную" зону карантина.