Мэр Николаева отрекся от коррупции клятвой на Библии

Мэр Николаева Александр Сенкевич / УНИАН

Мэр Николаева Александр Сенкевич на Библии поклялся, что его семья и окружение не зарабатывает на изготовлении серой плитки, которую недавно решили массово укладывать в городе.

Об этом сообщает портал НикВести.

Свою клятву градоначальник принес в прямом эфире шоу Битва за город. Александр Сенкевич сделал это после того, как один из журналистов задал ему вопрос ‒ кому именно принадлежит идея укладывать на улицах города именно серую плитку.

"Я ожидал этого вопроса. Я взял с собой Библию. Кто не знает, я — верующий человек, христианин. Несмотря на то, что я — мэр-айтишник и изучал искусственный интеллект, я верю в Бога. Я взял эту книгу, кладу на нее руку и говорю: "Я клянусь каждому из вас и перед Богом, что ни мне, ни моей жене, ни брату, ни моим родственникам, ни подставным лицам не принадлежит ни одного и не принадлежало ни одного завода по производству брусчатки или плитки"", — сказал чиновник.

Кроме того, мэр Николаева поклялся на Библии в том, что никогда не использовал свое служебное положение ради того, чтобы его фирмы либо другие компании использовали бюджетные деньги.

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