Месиво из тел и металла: под Николаевом произошло масштабное ДТП

Под Николаевом произошло масштабное ДТП / Нацполиция по Николаевской области

Сотрудники Главка Национальной полиции по Николаевской области расследуют масштабную автокатастрофу с летальными исходами. Об этом сообщает отдел коммуникации ведомства.

Авария произошла на 89-м километре автомобильной дороги М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" в Николаевском районе. По предварительной версии событий, в результате ДТП с участием легковушек Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовика DAF в медицинское учреждение доставлены пять человек с травмами различной степени тяжести в возрасте от 34-х до 42-х лет, в том числе двое детей 2005 и 2013 года рождения. Водитель и пассажир Chery Tiggo погибли.

Событие квалифицировано по части 3 статьи 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек".

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Напомним, ранее, 8 июня нынешнего года , на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск в результате столкновения грузовика с внедорожником погибли муж с женой и их шестилетняя дочь. Погибший был видным деятелем известной националистической политической силы - партии ВО Свобода Эдуардом Жмутским.