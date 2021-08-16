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Металлургическая компания Ferrexpo показала рекордную прибыль

16 августа 2021, 15:44

В первом полугодии компания Ferrexpo увеличила прибыль в 2,6 раза.

Компания Ferrexpo увеличила прибыль в 2,6 раза

В первом полугодии 2021 года металлургическая компания Ferrexpo получила прибыль в 661,4 млн долларов, что в 2,6 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Uaprom.info, объем производства продукции на предприятии по итогам первых шести месяцев года также вырос. Так, по данным объединения предприятий "Укрметаллургпром", выплавка стали компанией Ferrexpo в январе-июне выросла на 7,4% по сравнению с прошлым годом и достигла 10,86 млн тонн, производство проката – 9,63 млн т (+6,6%), трубной продукции – 0,48 млн т (+17,4%).

Как сообщается, такую позитивную динамику обеспечили высокие цены на сталь и металлургическое сырье – в этом году на пике котировки достигали максимальных значений с 2008 года.

По мнению аналитиков, такая ценовая динамика не сохранится в долгосрочной перспективе, ведь падение цен уже началось, а в ближайшее время можно ожидать их дальнейшего снижения.

При этом эксперты отметили, что компании горно-металлургического сектора в Украине используют благоприятный период для накопления ресурсов и сокращения долговой нагрузки.

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