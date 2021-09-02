Металлургия помогает стране наполнять бюджет и создавать новые рабочие места, – эксперт

Развитие металлургической отрасли в Украине / Иллюстрация REUTERS

Развитие металлургической отрасли в Украине позволяет за собой развивать еще 4-5 отраслей экономики, параллельно обеспечивая приток валюты в страну. Такое мнение высказал политолог Николай Давыдюк, говорится в сюжете "5 канала".

Давыдюк отметил, что металлургия – это та отрасль, которая помогает стране наполнять бюджет, еще со времен Союза. Также металлургическая отрасль создает новые рабочие места и обеспечивает приток валюты в страну.

"Понятно, что эта отрасль создает большое количество – сотни тысяч – рабочих мест для граждан, которые задействованы в этой области. Важно и то, что это внешние рынки. Это приток долларового кэша в страну", – уточняет политолог.

По мнению экспертов, такая динамика и показатели дают уверенность в выполнении заложенных в главной смете маяков. А важно, что Украина сможет легко рассчитаться с долгами. Сообщается, что только в сентябре правительству на это понадобится более 100 млрд, а до конца года – более 250 млрд грн.

В частности, крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания "Метинвест" в І полугодии выплатила в бюджет более 500 млн долларов налогов и сборов, что уже традиционно подчеркнуло ее статус лидера среди частных компаний по объемам налоговых отчислений.