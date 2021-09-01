"Метинвест" инвестировал около $50 миллионов в один из крупнейших проектов на Ингулецком ГОКе

"Метинвест" инвестировал $50 миллионов в Ингулецкий ГОК / фото metinvestholding.com

На Ингулецком горно-обогатительном комбинате группы "Метинвест" ввели в эксплуатацию новый тракт комплекса рудной циклично-поточной технологии (ЦПТ) – один из крупнейших проектов на горнодобывающих предприятиях компании за последние 10 лет. Компания вложила в строительство комплекса около 50 миллионов долларов.

Комплекс ЦПТ расположен в карьере и представляет собой систему подземных и наземных конвейеров и состоит из двух трактов – нового Восточного и существующего Западного, сообщает пресс-служба "Метинвеста".

В свою очередь Руду добывают в забое, грузят экскаваторами в автосамосвалы, которые привозят ее в перегрузочный пункт, где руда дробится на крупные куски. После дробления система подземных конвейеров Восточного и Западного трактов доставляет руду на поверхность карьера, где она проходит среднее и мелкое дробление, а затем отправляется на обогащение. Путь с 300-метровой глубины до поверхности карьера руда преодолевает за 15 минут.

Как отметил генеральный директор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук, проект ЦПТ – один из наиболее масштабных на горнодобывающих предприятиях группы "Метинвест", а перспективная технология позволит Ингулецкому ГОКу строить долгосрочные планы по добыче железной руды.

"Вместе с тем предприятие значительно снизит нагрузку на окружающую среду за счет эксплуатации конвейерного транспорта, использования современной аспирационной установки и сокращения времени работы двигателей внутреннего сгорания автосамосвалов. После запуска комплекса комбинат планирует транспортировать с его помощью около 40 тысяч тонн руды в сутки", – подчеркнул он.

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По данным "Метинвеста", строительство комплекса длилось шесть лет. За это время были выполнены горно-капитальные и строительные работы, смонтировано основное технологическое и вспомогательное оборудование. Все работы автоматизированы – это позволяет контролировать абсолютно все параметры оборудования. Также на ЦПТ установлена автоматизированная установка, которая очищает воздух от пыли.

Запуск комплекса ЦПТ позволяет быстрее доставлять руду с нижних горизонтов карьера, объясняют в "Метинвесте", и уменьшает использование в работе автосамосвалов – их маршрут сокращается на 10%, что дает возможность снизить себестоимость транспортировки руды. Кроме того, за счет экологически чистого и экономичного конвейерного транспорта в карьере снизится техногенная нагрузка на окружающую среду, операционные и эксплуатационные затраты, утверждают в компании.

"Мы продолжаем модернизировать транспортную инфраструктуру на горно-обогатительных комбинатах Метинвеста. Крупнейший проект по строительству ЦПТ завершен на Ингулецком ГОКе, а на подходе – подобная технология на Северном ГОКе. Современные экологичные комплексы позволят Метинвесту повысить эффективность производства и снизить себестоимость сырья, чтобы обеспечить конкурентное преимущество нашей продукции на мировом рынке", - отметил Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Ингулецкий ГОК – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Украины. Специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Комбинат добывает более 30 миллионов тонн железной руды и производит около 12 миллионов тонн железорудного концентрата в год.