"Миллион долларов каждому украинцу": эксперт рассказал, когда Россия начнет выплачивать репарации

Выплачивать эти деньги уже будет не Российская Федерация – РФ уже не будет, когда будут решаться вопросы такого характера, считает Роман Свитан.

Владимир Путин, Роман Свитан / сайт Кремля, скрин

Украине вместе с партнерами удастся заставить Россию выплачивать репарации, но это будут цифры намного больше, чем сейчас говорят политики.

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса, военным летчиком-инструктором Романом Свитаном, во время которого он отметил, что выплачивать эти деньги уже будет не Российская Федерация – РФ уже не будет, когда будут решаться вопросы такого характера.

"В последние несколько месяцев очевиден геноцид украинского народа, который осуществляет Россия. Он был заметен еще с 2014 года. Только руководство Украины, которое было на тот момент, вместе с Меркель и прочими европейцами этот вопрос затерли, не поднимали, хотя было понятно, что в Донецке был в чистом виде геноцид – уничтожались украинцы или проукраинское население", - отметил эксперт.

Свитан подчеркнул, что сейчас уже всему миру понятно, что осуществляется геноцид украинского населения, когда он услышал задачи, которые озвучил Путин в начале этой "операции": денацификация, демилитаризация и т.д. А после того, как Путин начал работать боевыми ракетами по гражданской инфраструктуре, уже и подтверждать ничего не надо, и так все понятно.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

"Именно такого рода действия – геноцид украинского народа – дают каждому украинцу возможность получить определенные выплаты, положенные за моральную травму и ущерб. При этом неважно, где находился украинец – в Украине или за рубежом. Это реальная травма, которая остается навсегда. Она может оцениваться в миллион долларов на каждого украинца. Если 40 миллионов украинцев, то это 40 триллионов долларов. Такую сумму может выплатить территория, которая останется после развала России в течение 40-50 лет", - пояснил он.

Свитан отметил, что работу в этом направлении нужно начинать уже сейчас.

"Каждый украинец, каждый обладатель украинского паспорта может требовать моральный ущерб от территории, на которую распадется Россия. Эти выплаты будут идти на протяжении всей жизни людей, которые родились в России до 2022-2023 годов. Я думаю, так и будет. И именно этот финансовый удар по территории, что останется после РФ, не даст ей в ближайшие несколько поколений подняться и угрожать миру", - подытожил эксперт.

Напомним, петицию на платформе Avaaz о создании специального трибунала, который будет расследовать российскую военную агрессию против Украины и привлечению к ответственности русского диктатора Владимира Путина и его приспешников подписали уже более 1,8 миллиона человек.

Также сообщалось, что развал России не повлияет на судебный процесс над военными преступниками. Их найдут даже в третьих странах, если они будут пытаться скрыться. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

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