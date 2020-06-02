Прокуратура вручила подозрение "минеру" моста Метро: какой срок "светит"

Прокуратура вручила подозрение "минеру" моста Метро / Прокуратура Киева

Мужчину, который вчера устроил лже-минирование моста Метро в Киеве, объявили о подозрении.

Соответствующее сообщение во вторник, 2 июня, опубликовали сотрудники столичной прокуратуры на странице ведомства в социальной сети Facebook.

"Правонарушителем оказался житель Киевской области, 1988 года рождения. Его действия квалифицированы по части 2 статьи 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия)", ‒ говорится в тексте.

По словам самого мужчины, на правонарушение он решился ради того, чтобы привлечь внимание к проблемам в своей жизни. Реального оружия и взрывчатки у него при себе обнаружено не было. Во время задержания "минера" никто не пострадал.

На данном этапе следствия Днепровский районный суд столицы Украины готовит ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. За такое правонарушение ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в минувший понедельник, 1 июня, в Киеве мужчина сообщил о том, что заминировал мост Метро. Движение поездов по объекту было временно прекращено, а сам мост оцеплен правоохранителями. Позже бойцам киевского спецподразделения КОРД удалось задержать мужчину ‒ с помощью маневра со стрельбой и служебной собаки.