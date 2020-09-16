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Минкульт просит Apple и Google изъять Вконтакте у украинских пользователей

16 сентября 2020, 18:38

В ведомстве полагают, что мобильным приложением управляют российские спецслужбы.

ВКонтакте
Минкульт просит Apple и Google изъять Вконтакте в Украине / УНИАН

Министерство культуры и информационной политики высказало обеспокоенность в связи сообщением российской социальной сети Вконтакте о снятии блокировки для украинских пользователей, поэтому обратилось к Apple и Google с требованием ее изъять.

"Всем нам следует помнить, что информационное противостояние продолжается - в то время, когда ВКонтакте работает над своим "присутствием" в Украине, соответствующие украинские структуры постоянно работают, чтобы предотвратить это. Так, среди прочего, министерство готовит обращение к основным провайдерам программного обеспечения (Apple, Google и другим) с требованием изъять мобильное приложение ВКонтакте из перечня доступных загрузок для украинских пользователей", - сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

В Минкульте отметили, что санкции против ВКонтакте и других российских IT-платформ имеют хороший эффект. Они позволили вдвое снизить долю украинских пользователей, а некоторые ресурсы практически полностью исчезли из украинского инфопространства.

Уточняется, что ситуацией с Вконтакте занялись правоохранительные органы.

Напомним, Вконтакте отныне снова доступна пользователям на территории Украины, ею можно свободно пользоваться без специальных программ для входа на ресурс.

В СНБО объяснили, зачем россияне разблокировали ВКонтакте.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал информацию о якобы возобновлении доступа к запрещенной российской соцсети ВКонтакте.

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