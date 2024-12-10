Минобороны отправит на фронт роботизированный комплекс с пулеметом Browning

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- Характеристики комплекса
- Преимущества комплекса
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе Droid TW 12.7 с пулеметом Browning 12.7. Об этом говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
В частности, этот комплекс подтвердил свою надежность во время боевых испытаний.
К характеристикам Droid TW 12.7 относятся:
- пулемет калибра 12.7 мм
- гусеничная платформа для самых сложных условий
- дистанционное управление через планшет
- работает на цифровой связи.
"Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 - это весомый шаг к внедрению инноваций в Вооруженные силы Украины. Кодифицируем образцы, которые становятся надежным инструментом для наших защитников, помогая им выполнять задачи в самых сложных условиях. Наше преимущество - высокотехнологичная армия, способная противостоять современным вызовам", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
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Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.
Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что Силам обороны Украины передали первую партию дронов-ракет "Пекло" отечественного производства. Это оружие станет весомым инструментом, поскольку позволит уничтожать российские склады, технику, пункты дислокации, в частности на территории РФ.
Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан сообщил, что ракеты-дроны имеют дальность поражения 700 километров и скорость 700 километров в час. Это дозвуковая ракета с прямым крылом. По его словам, ракета-дрон "Пекло" сможет доставать до Московской области и столицы России.
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