Минздрав изменил список "красной зоны" : в какие страны можно ехать

В украинском Минздраве опубликовали новое "коронавирусное" зонирование по странам.
Минздрав изменил список "красной зоны"
В Министерстве здравоохранения Украины обновили список стран, которые входят в "красную" и "зеленую" карантинные зоны.
Об этом сообщают представители пресс-службы украинского профильного ведомства. Сообщается, что в "красной зоне" остаются Чехия, Швейцария, Австрия, Франция, Грузия, Польша, Италия, Хорватия, Венгрия, Болгария, Румыния, США, Швеция и еще двадцать пять стран.
Кроме того, в "зеленой зоне" – Великобритания, Нидерланды, Испания, Бельгия, Германия, Словакия, Греция, Молдова, Россия, Беларусь, Канада, Норвегия, Израиль, Казахстан, Малайзия, Турция, Китай и другие страны.
Согласно нынешней методике, в Минздраве вносят в "красную зону" те страны, в которых количество новых случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19 на сто тысяч населения за последние две недели превышает аналогичный показатель в Украине (по состоянию на 27 ноября он составлял 451,8 человека на сто тысяч людей).
Читайте такжеКрасная зона наступает на Украину: в Минздраве назвали ряд проблемных городов
Напомним, ранее Главред сообщал:
- В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Украине правительство 11 ноября приняло решение ввести в стране карантин выходного дня. С 14 ноября как минимум 2 недели по субботам и воскресеньям не будут работать заведения развлекательной сферы и сферы общественного питания.
- По мнению эпидемиолога Людмилы Мухарской, введение карантина выходного дня может сыграть положительную роль, однако такие меры существенно не улучшат эпидемиологическую ситуацию.
- Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что в Украине сложная ситуация с эпидемией COVID-19, поэтому карантин, вероятно, продлится до апреля 2021 года.