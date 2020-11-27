Минздрав изменил список "красной зоны" : в какие страны можно ехать

Минздрав изменил список "красной зоны"

Минздрав изменил стран список "красной зоны" / УНИАН

В Министерстве здравоохранения Украины обновили список стран, которые входят в "красную" и "зеленую" карантинные зоны.

Об этом сообщают представители пресс-службы украинского профильного ведомства. Сообщается, что в "красной зоне" остаются Чехия, Швейцария, Австрия, Франция, Грузия, Польша, Италия, Хорватия, Венгрия, Болгария, Румыния, США, Швеция и еще двадцать пять стран.

Кроме того, в "зеленой зоне" – Великобритания, Нидерланды, Испания, Бельгия, Германия, Словакия, Греция, Молдова, Россия, Беларусь, Канада, Норвегия, Израиль, Казахстан, Малайзия, Турция, Китай и другие страны.

Согласно нынешней методике, в Минздраве вносят в "красную зону" те страны, в которых количество новых случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19 на сто тысяч населения за последние две недели превышает аналогичный показатель в Украине (по состоянию на 27 ноября он составлял 451,8 человека на сто тысяч людей).

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