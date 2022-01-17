Минздрав упростил вакцинацию подростков от COVID-19: главные изменения

/ УНИАН

Министерство здравоохранения Украины изменило правила детей от 12 лет против COVID-19.

О новых требованиях к вакцинации детей от 12 до 17 лет говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмена обязательных прививок

Отмечается, что для вакцинации детей от 12 лет против COVID-19 отменено требование о наличии обязательных прививок.

"Теперь для того, чтобы вакцинировать ребенка 12-17 лет от коронавирусной болезни, родителям достаточно просто записать ее в любой пункт или центр прививки"- отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Документы для вакцинации детей

С собой надо иметь свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет) или паспорт и идентификационный код (для детей 14-17 лет) для того, чтобы данные о вакцинации внесли в электронную систему здравоохранения.

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Детям 12-13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна.

Для вакцинированных от COVID-19 также есть возможность генерации детского COVID-сертификата.

План обязательных прививок

В то же время своевременное проведение обязательных прививок, предусмотренных Национальным календарем, остается важным, поскольку защищает ребенка от 10 опасных инфекционных болезней.

До 12 лет (включительно) дети в Украине должны получить прививки:

от гепатита В (три дозы, законченный курс вакцинации);

туберкулеза (1 доза, законченный курс);

кори, паротита, краснухи (2 дозы, законченный курс);

дифтерии, столбняка (5 доз);

коклюша (4 дозы, законченный курс);

полиомиелита (5 доз);

хиб-инфекции (3 дозы, законченный курс).

В 14 лет нужно завершить курс вакцинации от полиомиелита (6 доза), а в 16 – сделать прививку от дифтерии и столбняка, которые нужно будет повторять каждые 10 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины может принять решение об обязательной третьей дозе вакцины от коронавируса.

Также ранее руководитель Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что его ведомство уже ведет активную подготовку сертификатов для бустерной дозы вакцины от коронавируса COVID-19.

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