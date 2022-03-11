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"Мир должен усилить давление на Россию": в Украине резко отреагировали на похищение мэра Мелитополя

11 марта 2022, 22:01

В МИД отметили, что российские войска цинично обвиняют мэра в "терроризме".

Иван Федеров
Иван Федеров / news.zp

В Министерстве иностранных дел обратились к международному сообществу из-за похищения мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины сопровождается грубыми нарушениями норм и принципов международного права... Одним из таких грубых нарушений стало похищение 11 марта городского головы города Мелитополь Ивана Федорова", - заявили в пресс-службе МИД.

В МИД отметили, что российские войска цинично обвиняют мэра в "терроризме".

При этом оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам и инфраструктуре в Украине.

При этом похищение городского головы Мелитополя квалифицируется как военное преступление за Женевскими конвенциями и І Дополнительным протоколом, которые запрещают захват гражданских заложников во время войны.

"Мы призываем международное сообщество немедленно отреагировать на похищение Ивана Федорова и других гражданских людей в Украине, усилить давление на Россию, чтобы вынудить ее прекратить варварскую войну против украинского народа", - добавили в МИД.

Читайте такжеВ Мелитополе горожане вышли на протест против российских агрессоров: была перестрелка

Что говорят в МВД

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сделал заявление относительно похищения Ивана Федорова, мэра Мелитополя, которое произошло 11 марта.

"Десять вооруженных оккупантов пришли на заседание координационного совета города Мелитополя. Они забрали мэра города, надели ему на голову полиэтиленовый пакет и вывезли в неизвестном направлении. Мы расцениваем эти действия как терроризм.

Город Мелитополь является украинским, оккупанты видят, что люди не хотят с ними сотрудничать, то прибегают к террористическим действиям", - отметил Антон Геращенко.

Отметим, в Мелитополе оккупанты призывают горожан смотреть российские новости.

Людям раздали список российских telegram-каналов, которые, по их мнению, нужно читать. Однако украинская власть неоднократно призывала людей во всех уголках страны не верить оккупантам.

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