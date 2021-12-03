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Мировые цены на железную руду будут падать, конкуренция будет расти - эксперт

3 декабря 2021, 12:37

Каленков не исключает, что Украине на этом рынке будет все сложнее конкурировать из-за особенностей залегания и содержания железа в украинских рудах.

руда
namtar.ru

Мировые цены на железную руду в среднесрочной перспективе будут снижаться. Об этом рассказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в комментарии МинПрому.

Эксперт объяснил подъем цен на руду в мае-июле спекуляциями и перебоями у главных поставщиков при сохранении объемов производства в Китае.

По словам Каленкова, сейчас рынки охлаждаются, цены на руду упали. "В среднесрочном прогнозе на полтора-два года вперед цены будут снижаться", - заявил он.

Каленков перечислил причины падения цен на руду: так, увеличиваются мощности по производству сырья - Австралия, Бразилия, Южная Африка наращивают объемы производства, инвестируют в новые карьеры.

"А поскольку предложение растет быстрее, чем спрос, то это приводит к тому, что цены падают. А так как у глобальных игроков запас по себестоимости довольно большой, то вполне возможно, что цены будут еще проседать вниз", - добавил Каленков.

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Кроме того, он обратил внимание на одну тенденцию: за последние 15 лет доля рынка у основных поставщиков выросла с 65% до 75%, по этой причине менее эффективные производители уходят с рынка.

Каленков не исключает, что Украине на этом рынке будет все сложнее конкурировать из-за особенностей залегания и содержания железа в украинских рудах - до 30% по сравнению с более чем 60% в Австралии и Бразилии.

Также эксперт раскритиковал принятый ресурсный законопроект №5600, по его мнению, он негативно повлияет на отрасль. Ведь многие страны практикуют привязку рентной ставки к индексу цен, например, корректировку на стоимость логистики. Так, в мире данная ставка плоская, на уровне 3,5%, а в Украине прогрессирующая - до 10%. По словам Каленкова, увеличение рентных платежей сокращает возможность бизнеса инвестировать в развитие производства. "А поскольку украинское государство вымывает деньги из реального сектора, то бизнес останется недофинансированным и это приведет к снижению нашей конкурентоспособности", - резюмировал он.

viber
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