"Да мне пох*й": в Сеть попало видео "обкуренного" водителя за рулем

Неадекватного водителя заметили в Днепре / 5 канал

В Сети появилось видео с неадекватным водителем за рулем автомобиля. Мужчина вел себя странно, громко кричал и не мог ответить нормально на вопросы.

Как отмечает автор видео, неадекватный водитель скорее всего употреблял наркотические вещества.

"Я первый раз такое вижу. Даже говорить не может", - отметил автор видео, которое было опубликовано в Facebook-группе города Вышгород.

Мужчина постоянно выкрикивал что ему "пох*й" и в последствии начал бросаться на людей.

Как оказалось, неадекватного водителя заметили в Днепре. Пользователи Сети удивляются, почему полиция не реагирует вовремя на такие инциденты на украинских дорогах.

"Наркотики", "До чего катится человечество", "Сразу в дурку звонить. Очнется там, прийдет в себя и задумается (может быть)", - пишут пользователи Сети.

Как ранее сообщал Главред, в селе Коровия на Буковине задержали пьяного священника московского патриархата. Настоятель храма угрожал правоохранителям тем, что "придут румыны", называл их "бандеровцами", а также грозил "всадить пулю в лоб".

А в Днепре за рулем пьяная жена копа обругала активиста матом.