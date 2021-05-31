"Иди нах*й, гнида, бл*дь": в Днепре за рулем пьяная жена копа обругала активиста

Пьяная жена копа за рулем жестко обматерила активиста / скриншот из видео

Жена полицейского из Днепра села за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии и устроила скандал с местным активистом. Видео инцидента было опубликовано на YouTube.

"Как тебя, п*дараса, зовут? Петя? Вадик? Иди нах*й! Слышь ты, гнида, бл*дь! Стопе!", - так причала женщина, проигнорировав замечание прохожего и просьбу вызвать кого-то трезвого знакомого, который мог бы везти машину.

Судя по видеозаписи, полицейский и его жена, изрядно выпив, пытались уехать с места отдыха, когда один из прохожих (оказавшийся местным активистом) сделал им замечание и попросил вызвать кого-то из трезвых знакомых, чтобы тот сел за руль.

После продолжительной беседы, женщина села за руль и уехала, оставив мужа. Тот в одних трусах и с явной обреченностью во взгляде пешком отправился, видимо, домой.

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