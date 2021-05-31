"Иди нах*й, гнида, бл*дь": в Днепре за рулем пьяная жена копа обругала активиста

Женщина разозлилась, когда один из прохожих (который оказался местным активистом) сделал ей замечание о недопустимости езды в нетрезвом виде.
Жена полицейского из Днепра села за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии и устроила скандал с местным активистом. Видео инцидента было опубликовано на YouTube.
"Как тебя, п*дараса, зовут? Петя? Вадик? Иди нах*й! Слышь ты, гнида, бл*дь! Стопе!", - так причала женщина, проигнорировав замечание прохожего и просьбу вызвать кого-то трезвого знакомого, который мог бы везти машину.
Судя по видеозаписи, полицейский и его жена, изрядно выпив, пытались уехать с места отдыха, когда один из прохожих (оказавшийся местным активистом) сделал им замечание и попросил вызвать кого-то из трезвых знакомых, чтобы тот сел за руль.
После продолжительной беседы, женщина села за руль и уехала, оставив мужа. Тот в одних трусах и с явной обреченностью во взгляде пешком отправился, видимо, домой.
Читайте такжеШтрафы за пьяную езду: можно ли пить безалкогольное пиво за рулем
Напомним, ранее сообщалось:
- В 2019 году кандидат в народные депутаты от партии Петра Порошенко Европейская Солидарность и председатель Васильковской районной рады Наталья Баласинович в состоянии опьянения и с сигаретой в руках, сидя в машине, обложила отборным матом женщину-копа.
- "Иди на х*й, ты кто такая? Ты будешь тут рассказывать? Ты, бл*дь, уродка, похудей сначала на килограмм 30, а потом будешь рассказывать. Да, я модель, конечно. Тебе может куртку снять, дебилка ты бл*дь, не такая жирная и страшная как ты", - кричала чиновница.