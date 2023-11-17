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"Многие иногда ведут себя как фрики": Золотарев объяснил заявления Маска об Украине

Анна Ярославская
17 ноября 2023, 01:42
Илон Маск – это лидер общественного мнения мирового уровня. И каждое его заявление получает широчайший резонанс.
Илон Маск, Андрей Золотарев
Илон Маск отражает позицию определенных бизнес- и политических кругов США, сказал Золотарев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, instagram.com/elonmusk

К заявлениям американского миллиардера Илона Маска стоит относиться терпеливо, поскольку они являются его субъективным мнением, хотя и находят отклик в определенных кругах. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, Илон Маск – это лидер общественного мнения мирового уровня. И каждое его заявление, касающееся не только Украины, но и риска гражданской войны в Европе, получает широчайший резонанс.

"Другое дело, что Илон Маск отражает позицию определенных бизнес-, политических кругов Соединенных Штатов Америки, у которых совершенно иной взгляд на происходящее в Украине. Естественно, это мы видим по республиканцам – не случайно Трамп был так одобрителен, когда Илон Маск в своем Твиттере написал про множество потерь и мало территориальных приобретений. То есть он одним из первых позитивно отреагировал на пост Маска", - сказал Золотраев.

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Он считает, что к Маску "надо относиться спокойно, без эмоциональных реакций, поскольку надо ценить то, что он сумел дать ВСУ Starlink".

"Что бы там не говорили, но это до сих пор в значительной степени решает проблему связи для украинских подразделений, находящихся на передовой", - - объяснил политолог.

"А поскольку многие предприниматели иногда ведут себя как фрики и не вписываются в каноны, то и к высказываниям Маска следует относиться терпеливо. И хотя многие пытаются говорить о том, что Маск чуть ли не перебежал на сторону Путина, его высказывания – это сугубо его личная позиция", - резюмировал Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Скандальные заявления Илона Маска

Илон Маск нелицеприятно высказался о президенте Владимире Зеленском, назвав его "мясником".

"Я думаю, что Залужный точно тот, кто ценит жизни своих людей. И трезво смотрит на то, что происходит на самом деле. Зеленский давно уже живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности", ‒ сказал миллиардер.

Ранее Маск заявил о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит "отправлять молодежь умирать". Также он посоветовал Зеленскому сесть за стол переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Бизнесмен также призывал к "прекращению огня" и назвал войну в Украине - "безнадежной ситуацией".

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