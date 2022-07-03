Много убитых и раненых: РФ накрыла Славянск мощным огнем из РСЗО

После российского обстрела в Славянске началось 15 пожаров, рассказал Вадим Лях.
В воскресенье, 3 июля, российские оккупационные войска обстреляли Славянск Донецкой области. В результате удара РФ в городе много убитых и раненых.
По словам главы военно-гражданской администрации Славянска Вадима Ляха, после российского обстрела в городе началось 15 пожаров.
"Самый большой обстрел Славянска за последнее время. До 15 пожаров, а также большое количество убитых и раненых", - сказал Лях в видеообращении в воскресенье.
При этом он сказал, что город был обстрелян из реактивных систем залпового огня.
В свою очередь спикер Донецкой областной военно-гражданской администрации Татьяна Игнатченко в эфире Суспильного уточнила, что в результате обстрела Славянска по крайней мере 6 погибших и 15 раненых.
"Там также был сверхмощный обстрел этого города. Поэтому оставаться людям на территории области опасно", — сказала она.
Также было три ракетных удара по Краматорску. "В результате: полностью уничтожена гостиница, повреждена дорога в жилом массиве", - добавила она.
По словам Игнатченко, возможности для эвакуации есть: "Люди могут записаться в списки, сесть на автобус и доехать до Покровска, оттуда курсирует эвакуационный поезд, который направит их в Днепр или дальше во Львов".
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