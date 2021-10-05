Многотысячный штраф или тюрьма: как украинцев накажут за поддельные COVID-сертификаты и тесты

Суммы штрафов огромные / Фото Reuters

В полиции рассказали, какая ситуация с подделкой COVID-сертификатов в Украине. Уже сейчас в работе правоохранительных органов открыты сотни производств.

Во время совместного брифинга Минцифры, Минздрава и Киберполиции, начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Александр Грынчак отметил, что 85 лицам уже объявили о подозрении.

"Граждане, которые изготавливают и продают поддельные COVID-сертификаты и ПЦР-тесты, пытаются не только обмануть систему здравоохранения, — своими действиями они подвергают опасности окружающих. Кроме этого, изготавливая поддельную документацию, они подрывают авторитет государства на международной арене, подвергая сомнению легитимность украинских COVID-сертификатов. По фактам подделки документации органы Нацполиции уже открыли 486 уголовных производств, 85 лицам уже объявили о подозрении", — рассказал Гринчак.

Какое наказание за поддельный COVID-сертификат

За использование поддельных COVID сертификатов — штраф до 34 тысяч гривен или до 2 лет ограничения свободы;

Медработникам, которые вносят ложные сведения в базы данных, — штраф до 68 тыс гривен или до 2 лет лишения свободы и лишение права занимать должность;

За изготовление и продажу поддельных COVID сертификатов — штраф до 170 тыс гривен или лишение свободы до 3 лет.

Подделка COVID-сертификатов: "попались" уже 15 больниц

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич, в ведомстве уже направили письма к владельцам 15 учреждений здравоохранения, где, возможно, происходила подделка медицинских данных, с требованием отстранить от работы руководителей учреждений.

Читайте такжеПик будет в середине октября: в Минздраве сообщили, когда волна коронавируса пойдет на спад"Ожидаем принятия соответствующих мер. По каждому из этих случаев правоохранительными органами ведутся расследования. Министерство здравоохранения поощряет украинцев делать прививки и предостерегает от поступков, которые не только не защищают от болезни, но и нарушают закон", — отметила Карчевич.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве здравоохранения Украины подготовило проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.