Мобилизация в Украине: в СНБО назвали, сколько еще планируют призвать в армию

Новый призыв обеспечит докомплектование воинских частей до 85%, говорит Александр Литвиненко.

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В Украине планируют продолжить мобилизацию / коллаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

Ключевые тезисы Литвиненко:

В Украине призвали более миллиона граждан

Планируется призыв еще 160 тысяч

В Силы обороны Украины уже мобилизовали больше миллиона граждан, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

Об этом он заявил в ходе заседания Верховной Рады, представляя законопроекты о продлении военного положения и мобилизации, трансляцию которого на своем канале в YouTube вел народный депутат Алексей Гончаренко.

При этом секретарь СНБО также рассказал о том, сколько еще планируют призвать граждан в Силы обороны.

/ Инфографика: Главред

"Несколько слов о параметрах мобилизации. Всего в Силы обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан. Планируется призвать более 160 тысяч человек. Указанное обеспечит докомплектование воинских частей до 85%", — сказал Литвиненко.

Кто такой Александр Литвиненко Украинский ученый, государственный деятель, генерал-майор запаса. С 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года — заместитель Секретаря СНБО. С 13 августа 2019 по 23 июля 2021 - директор Национального института стратегических исследований. С 23 июля 2021 года назначен председателем Службы внешней разведки. С 26 марта 2024 года - Секретарь СНБО, пишет Википедия.

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Ранее сообщалось о том, что мобилизацию некоторых категорий могут приостановить. Соответствующий законопроект все еще на рассмотрении парламента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

Как сообщал Главред, ранее свои учетные данные обновили уже 4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов, что значительно превышает потребности войска на сейчас.

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