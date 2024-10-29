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Мобилизация в Украине: в СНБО назвали, сколько еще планируют призвать в армию

Алексей Тесля
29 октября 2024, 14:41
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Новый призыв обеспечит докомплектование воинских частей до 85%, говорит Александр Литвиненко.
Мобилизация в Украине: в СНБО назвали, сколько еще планируют призвать в армию
В Украине планируют продолжить мобилизацию / коллаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

Ключевые тезисы Литвиненко:

  • В Украине призвали более миллиона граждан
  • Планируется призыв еще 160 тысяч

В Силы обороны Украины уже мобилизовали больше миллиона граждан, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

Об этом он заявил в ходе заседания Верховной Рады, представляя законопроекты о продлении военного положения и мобилизации, трансляцию которого на своем канале в YouTube вел народный депутат Алексей Гончаренко.

При этом секретарь СНБО также рассказал о том, сколько еще планируют призвать граждан в Силы обороны.

мобилизация инфографика
/ Инфографика: Главред

"Несколько слов о параметрах мобилизации. Всего в Силы обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан. Планируется призвать более 160 тысяч человек. Указанное обеспечит докомплектование воинских частей до 85%", — сказал Литвиненко.

Кто такой Александр Литвиненко

Украинский ученый, государственный деятель, генерал-майор запаса. С 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года — заместитель Секретаря СНБО. С 13 августа 2019 по 23 июля 2021 - директор Национального института стратегических исследований. С 23 июля 2021 года назначен председателем Службы внешней разведки. С 26 марта 2024 года - Секретарь СНБО, пишет Википедия.

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Ранее сообщалось о том, что мобилизацию некоторых категорий могут приостановить. Соответствующий законопроект все еще на рассмотрении парламента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

Как сообщал Главред, ранее свои учетные данные обновили уже 4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов, что значительно превышает потребности войска на сейчас.

Смотрите видео - снижение призывного возраста до 25 лет, как это повлияет на армию Украины:

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