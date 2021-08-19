Модернизация на Днестровской ГАЭС: запустили четвертый гидроагрегат, что приведет к экономии угля и газа

Модернизация на Днестровской ГАЭС

На Днестровской ГАЭС запустили четвертый гидроагрегат, что приведет к экономии угля и газа. Произошло это в рамках реализации второй очереди строительства станции, а церемония открытия состоялась в прямом эфире на YouTube-канале "Укргидроэнерго".

По словам заместителя главы Офиса Президента Юлии Свириденко, с этого момента в Украине началась модернизация энергетической системы.

"Прежде всего, для энергетики нашей страны Днестровская ГАЭС является эффективным инструментом регулирования энергосистемы, которая успешно выполняет роль надежного резерва по покрытию пиковых нагрузок. Сооружение мощной ГАЭС на Днестре дает возможность использовать излишки дешевой ночной электроэнергии для закачки воды в насосном режиме в верхний водоем и срабатывания ее в турбинном режиме в часы пик для выработки электроэнергии", - пояснила она на своей странице в Facebook.

Свириденко также добавила, что введение в работу дополнительного гидроагрегата обеспечит уменьшение количества пусков блоков ТЭС, что в свою очередь приведет к экономии угля и газа.

Эксперты считают, что не менее важным аспектом проекта является то, что на объекте установлено современное оборудование, которое на 85% изготовлено украинскими заводами-производителями – "Турбоатомом" и "Электротяжмашем". Также они отмечают, что это поможет Украине стать независимой от российского электроснабжения и со временем снизить тарифы для населения.