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Могут ли США шантажировать Украину оружием ради переговоров: мнение Жданова

13 ноября 2022, 12:05

Уменьшение поставок оружия Украине не соответствует стратегическим и геополитическим целям этой войны, которые ставят перед собой США.

ВСУ, Олег Жданов
Олег Жданов считает, что поставки оружия не уменьшатся / 10-я горно-штурмовая бригада, скриншот с видео

Соединенные Штаты Америки не могут прекратить поставки оружия в Украину, ведь это противоречит их интересам. Об этом заявил во время интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Штаты не могут пресечь поставки вооружений. Ведь если сейчас Украина сядет за стол переговоров, это будет считаться проигрышем Запада. Значит, Путин добился своего, сохранил место на мировом политическом олимпе, останется на одной лавочке с Байденом и Си, заставит их считаться с ним", - заявил Жданов, отвечая на вопрос о возможности переговоров Украины и РФ и возможных "рычагах давления" со стороны Запада.

Он уверен, что это не соответствует стратегическим и геополитическим целям этой войны, которые ставят перед собой США.

Перегоровы и оружие: контекст

Эксперт-международник Илия Куса во время чата на Главреде объяснил, что помощь Украине дается "дозированно" потому, что на Западе не хватает мощностей для производства нужного количества оружия. К тому же некоторые виды вооружений не передаются, поскольку это чувствительные западные технологии, c которыми не умеет обращаться украинская армия.

13 ноября советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Кремль попросит сесть за стол переговоров, когда украинские военные освободят один из больших восточных городов. По его мнению, Россия "созреет" к настоящим переговорам с Украиной и выводу войск. В РФ уже многие считают, что войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, пора заканчивать.

Отметим, президент Владимир Зеленский 4 октября официально поставил точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

Больше о возможности переговоров с РФ:

Олег Жданов мирные переговоры с Россией
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