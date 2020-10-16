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Мокрый снег и шквалы: спасатели предупредили украинцев об опасности

16 октября 2020, 16:40

В Украине завтра ожидаются сильные дожди.

В Украину ворвется осенняя погода / wallhere.com

Шквальный ветер и мокрый снег накроют Украину в субботу, 17 октября. Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в стране стоит ожидать значительного изменения погоды.

По прогнозу синоптиков сильные дожди пройдут в центральных и северных областях.

В Карпатах дожди будут сопровождаться мокрым снегом. Спасатели предупреждают, что по всей Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15−20 м/с.

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В Киеве и Киевской области, 17 октября, будет идти сильный дождь с порывами ветра 15−20 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 17-18 октября:

  • Ужгород – +7 ... +10
  • Львов – +5 ... +8
  • Ивано-Франковск – +5...+9
  • Тернополь – +6 ... +8
  • Черновцы – +6 ... +9
  • Хмельницкий – +6...+9
  • Луцк – +5 ... +8
  • Ровно – +6...+8
  • Житомир – +6 ... +11
  • Винница – +7 ... +9
  • Одесса – +14 ... +16
  • Николаев – +13 ... +15
  • Херсон – +14 ... +16
  • Симферополь – +17 ... +19
  • Кропивницкий – +10...+12
  • Черкассы – +9 ... 11
  • Чернигов – +7 ... +9
  • Сумы – +6 ... +8
  • Полтава – +10 ... +12
  • Днепр – +12 ... +14
  • Запорожье – +14...+16
  • Донецк – +14 ... +16
  • Луганск – +14...+16
  • Харьков – +10 ... +12
  • Киев – +7 ... +9

Прогноз погоды в Украине на зиму - о чем ранее писал Главред:

ГСЧС синоптики прогноз погоды новости Украины
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