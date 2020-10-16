Мокрый снег и шквалы: спасатели предупредили украинцев об опасности

В Украине завтра ожидаются сильные дожди.
Шквальный ветер и мокрый снег накроют Украину в субботу, 17 октября. Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в стране стоит ожидать значительного изменения погоды.
По прогнозу синоптиков сильные дожди пройдут в центральных и северных областях.
В Карпатах дожди будут сопровождаться мокрым снегом. Спасатели предупреждают, что по всей Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15−20 м/с.
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В Киеве и Киевской области, 17 октября, будет идти сильный дождь с порывами ветра 15−20 м/с.
Прогноз погоды в Украине на 17-18 октября:
- Ужгород – +7 ... +10
- Львов – +5 ... +8
- Ивано-Франковск – +5...+9
- Тернополь – +6 ... +8
- Черновцы – +6 ... +9
- Хмельницкий – +6...+9
- Луцк – +5 ... +8
- Ровно – +6...+8
- Житомир – +6 ... +11
- Винница – +7 ... +9
- Одесса – +14 ... +16
- Николаев – +13 ... +15
- Херсон – +14 ... +16
- Симферополь – +17 ... +19
- Кропивницкий – +10...+12
- Черкассы – +9 ... 11
- Чернигов – +7 ... +9
- Сумы – +6 ... +8
- Полтава – +10 ... +12
- Днепр – +12 ... +14
- Запорожье – +14...+16
- Донецк – +14 ... +16
- Луганск – +14...+16
- Харьков – +10 ... +12
- Киев – +7 ... +9
Прогноз погоды в Украине на зиму - о чем ранее писал Главред:
- Напомним, климатолог Вера Балабух заявила, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.
- Также синоптики дали детальный прогноз погоды на ноябрь в Украине. Температура воздуха во второй половине осени будет превышать норму на полтора-два градуса.
- Кроме того, синоптики рассказали, будет ли снег на Новый год 2021 в Украине.