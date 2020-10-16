Мокрый снег и шквалы: спасатели предупредили украинцев об опасности

В Украину ворвется осенняя погода / wallhere.com

Шквальный ветер и мокрый снег накроют Украину в субботу, 17 октября. Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в стране стоит ожидать значительного изменения погоды.

По прогнозу синоптиков сильные дожди пройдут в центральных и северных областях.

В Карпатах дожди будут сопровождаться мокрым снегом. Спасатели предупреждают, что по всей Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15−20 м/с.

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В Киеве и Киевской области, 17 октября, будет идти сильный дождь с порывами ветра 15−20 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 17-18 октября:

Ужгород – +7 ... +10

Львов – +5 ... +8

Ивано-Франковск – +5...+9

Тернополь – +6 ... +8

Черновцы – +6 ... +9

Хмельницкий – +6...+9

Луцк – +5 ... +8

Ровно – +6...+8

Житомир – +6 ... +11

Винница – +7 ... +9

Одесса – +14 ... +16

Николаев – +13 ... +15

Херсон – +14 ... +16

Симферополь – +17 ... +19

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +9 ... 11

Чернигов – +7 ... +9

Сумы – +6 ... +8

Полтава – +10 ... +12

Днепр – +12 ... +14

Запорожье – +14...+16

Донецк – +14 ... +16

Луганск – +14...+16

Харьков – +10 ... +12

Киев – +7 ... +9

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