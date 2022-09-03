Мощные удары ВСУ: появились снимки рухнувшего моста в захваченной РФ Новой Каховке

Находящийся рядом железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден.
В результате многочисленных попаданий обрушился автомобильный мост в захваченной РФ Новой Каховке Херсонской области.
Об этом сообщил независимый расследователь Бенджамин Питтет в сервисе микроблогов Twitter.
При этом он также опубликовал соответствующие спутниковые снимки.
Вместе с тем Питтет уточнил, что находящийся рядом железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден.
"Мост Новокаховской плотины обрушился из-за многочисленных украинских ударов. Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден", - добавил он.
Напомним, ранее в захваченном российскими оккупантами Херсоне прогремели мощные взрывы.
При этом официальные источники пока не комментируют ситуацию во временно оккупированном городе.
Добавим, что в Сети публикуют видео новых взрывов в Херсоне. Уточняется, что "бавовна" произошла на складе БК оккупантов РФ и в районе Антоновского моста.
Как известно, Вооруженные силы Украины уничтожили практически все большие мосты на оккупированной части Херсонской области. Речь идет об Антоновском железнодорожном и автомобильном мостах и Новокаховском. В этом ВСУ помогли американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
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