Мощные удары ВСУ: появились снимки рухнувшего моста в захваченной РФ Новой Каховке

В Новой Каховке прогремели взрывы / Коллаж фото Сергей Братчук, из открытых источников

В результате многочисленных попаданий обрушился автомобильный мост в захваченной РФ Новой Каховке Херсонской области.

Об этом сообщил независимый расследователь Бенджамин Питтет в сервисе микроблогов Twitter.

При этом он также опубликовал соответствующие спутниковые снимки.

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Вместе с тем Питтет уточнил, что находящийся рядом железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден.

"Мост Новокаховской плотины обрушился из-за многочисленных украинских ударов. Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден", - добавил он.

Разрушенный мост в Новой Каховке / @COUPSURE

Напомним, ранее в захваченном российскими оккупантами Херсоне прогремели мощные взрывы.

При этом официальные источники пока не комментируют ситуацию во временно оккупированном городе.

Добавим, что в Сети публикуют видео новых взрывов в Херсоне. Уточняется, что "бавовна" произошла на складе БК оккупантов РФ и в районе Антоновского моста.

Как известно, Вооруженные силы Украины уничтожили практически все большие мосты на оккупированной части Херсонской области. Речь идет об Антоновском железнодорожном и автомобильном мостах и Новокаховском. В этом ВСУ помогли американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

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