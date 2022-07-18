Мощные взрывы и столб дыма: десант ВСУ сжег российские танки вместе с экипажем

Результат работы бойцов ДШВ / Скриншот

Украинские защитники уничтожили на поле боя два танка российских оккупантов вместе с экипажами.

О результативных действиях воинов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказали в Командовании ДШВ Украины.

Украинские десантники опубликовали также видео точной работы воинов-противотанкистов, которые уничтожили вражескую бронетехнику.

Бойцы ВСУ ежедневно успешно превращают в металлолом боевые машины захватчиков - говорится в подписи к видео.

Добавим, что десантники ВСУ отработали по противнику из отечественного ПТРК Стугна.

Ранее сообщалось о том, что в Харьковской области бойцы разведывательной группы Главного управления разведки Кедр провели спецоперацию по ликвидации российских диверсантов.

В селе Дементиевка Дергачевского района было обнаружено большое подразделение рашистов, размещавшееся в разрушенных зданиях, сообщили в ГУР.

Отмечается, что в результате решительных действий украинских защитников 36 оккупантов были уничтожены. Многие рашисты получили ранения разной степени тяжести.

Читайте также"За Винницу": авиация ВСУ "перемалывает" оккупантов мощными ракетами

Читайте еще: