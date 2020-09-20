Мощный пожар на базе отдыха под Одессой: обнаружено обгоревшее тело

Для ликвидации пожара были привлечены четыре спасателя и одна единица техники.
В Одесской области сегодня вспыхнул пожар в одноэтажном здании на базе отдыха Приморское. Во время разбора конструкций спасатели обнаружили тело мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По информации спасателей, пожар возник ночью по адресу: Татарбунарский район, курорт Рассейка, база отдыха Приморское. Спасатели локализовали огонь в 5:19 утра и ликвидировали его в 5:36 на общей площади 48 кв. м.
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"Во время разбора конструкций обнаружено обгоревшее тело гражданина 1962 года рождения. Причина смерти, пожара, ущерб - устанавливаются", - говорится в сообщении.
Для ликвидации пожара были привлечены четыре спасателя и одна единица техники.
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