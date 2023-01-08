Мощный прилет по общаге оккупантов: в Рубежном взорвали базу РФ вместе с мобилизованными

В Луганской области уничтожено место расположения российских оккупантов вместе с мобилизованными на войну в Украину.
О результативных действиях в Рубежном говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что оккупанты располагались в общежитии медуниверситета. В результате "бавовны" ликвидированы по крайней мере 14 мобилизованных РФ.
"По предварительной информации в результате прилета в общежитие медицинского университета 14 чм****ов оделись в очень красивые и модные черные пакеты, количество раненых пока неизвестно", — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.
Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.
В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.
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