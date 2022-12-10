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Мощный удар ВСУ на Запорожье: уничтожены и ранены сотни оккупантов РФ

10 декабря 2022, 19:21
Ликвидированы сотни оккупантов и десятки единиц военной техники РФ, рассказал Иван Федоров.
ВСУ, война, украинские военные
ВСУ ударили по оккупантам РФ на Запорожье / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Украинские военные подтверждают поражение района сосредоточения оккупантов на временно занятой территории Запорожской области.

Об этом идет речь в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook.

Подчеркивается, что до 150 захватчиков получили ранения, 50 из них доставлены в больницу в городе Мелитополь. Информация о ликвидированных уточняется.

Подробности уничтожения оккупантов на Запорожье

В свою очередь мэр Мелитополя Иван Федоров уточнил в эфире национального телемарафона, что ВСУ и Силы сопротивления уничтожили около 10 вражеских группировок.

По его данным, ликвидированы сотни оккупантов и десятки единиц военной техники РФ.

Оккупанты уже не знают куда складывать тела раненых и убитых, подчеркнул собеседник.

Он говорит, что больницы пока оккупированных населенных пунктов Запорожской области переполнены ранеными российскими военными.

По его словам, не хватает мест и в морге Мелитополя. Поэтому оккупанты либо уничтожают тела в двух крематориях Токмака, либо закапывают сотни "своих" в братских могилах.

Федоров добавил, что в ночь с 7 на 8 декабря в селе Победное близ Акимовки 50 оккупантов покинули свои позиции, их так и не обнаружили.

Мощный удар ВСУ на Запорожье: уничтожены и ранены сотни оккупантов РФ

Ранее сообщалось, что в районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.

Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

"И именно в процессе зарядки комплекса по точным координатам разведки украинская арта нанесла удар. В этот момент там находилось порядка 25 единиц ЗРК, краны для зарядки и сами ракеты. После удара сообщают о продолжительной детонации и пожаре, который смогли ликвидировать только через два часа", - отметил он.

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