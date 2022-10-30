Мощный залп артиллерии ВСУ обезглавил "элитную" танковую армию оккупантов РФ

Среди уничтоженных старших офицеров - начальник артиллерии 1-й армии РФ.
В результате нанесения артиллерийского удара Вооруженными силами Украины был полностью уничтожен пункт управления 1 гвардейской танковой армии (в/ч 73621, Баковка) российских оккупантов.
Потери составили 13 убитых и около 20 раненых офицеров РФ, рассказал в Telegram журналист Роман Цимбалюк.
По его данным, среди уничтоженных старших офицеров - начальник артиллерии 1-й армии РФ.
Цимбалюк также публикует подробный список ликвидированных офицеров – рашистов:
- начальник артиллерии 1 танковой армии полковник Александр Зигунов – убит;
- заместитель командира 288 артиллерийской бригады по вооружению – майор Сергей Липецкой – убит;
- подполковник Артем Кармелихин – убит;
- начальник разведки 47 танковой дивизии – ранен;
- командир танковой роты 47 танковой дивизии – ранен.
Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.
Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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