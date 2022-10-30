Мощный залп артиллерии ВСУ обезглавил "элитную" танковую армию оккупантов РФ

Стало известно о новых потерях оккупантов РФ / Reuters, Радио Свобода

В результате нанесения артиллерийского удара Вооруженными силами Украины был полностью уничтожен пункт управления 1 гвардейской танковой армии (в/ч 73621, Баковка) российских оккупантов.

Потери составили 13 убитых и около 20 раненых офицеров РФ, рассказал в Telegram журналист Роман Цимбалюк.

По его данным, среди уничтоженных старших офицеров - начальник артиллерии 1-й армии РФ.

Цимбалюк также публикует подробный список ликвидированных офицеров – рашистов:

начальник артиллерии 1 танковой армии полковник Александр Зигунов – убит;

заместитель командира 288 артиллерийской бригады по вооружению – майор Сергей Липецкой – убит;

подполковник Артем Кармелихин – убит;

начальник разведки 47 танковой дивизии – ранен;

командир танковой роты 47 танковой дивизии – ранен.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

Читайте еще: