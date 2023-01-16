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"Может стать прелюдией к Третьей мировой": в Польше сказали, чем грозит поражение Украины в войне

16 января 2023, 16:18
Украина должна получить все необходимое оружие, заявил польский премьер-министр.
Украинские военные, ВСУ, Матеуш Моравецкий
В Польше сказали, чем грозит поражение Украины в войне/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Украина должна одержать победу в войне с Россией, ведь ее поражение может стать прелюдией к Третьей мировой войне. Поэтому Украинскому государству стоит предоставлять всё необходимое оружие, чтобы оно могло защитить себя от врагов.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter. Он отмечает, что страны Европы сейчас оказались в уникальной точке истории. По его словам, "30 лет либерального мира оказались тремя десятилетиями иллюзии".

"Западная Европа слишком легко поверила, что русского медведя можно приручить", – написал Моравецкий.

Он подчеркнул, что нельзя блокировать оказание поддержки Украине или оттягивать это на неопределенный срок, ведь поражение Украины в войне может стать прелюдией к Третьей мировой. Польский премьер призвал правительство Германии быть более решительным в поставках оружия Украине.

Также он добавил, что иметь дело с РФ – это то же, что заключать сделку с дьяволом.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали главную цель Путина в войне на 2023 год. В ГУР отмечают, что Путин не планировал вести войну против Украины очень долго, но теперь понял, что его план быстрого захвата нашего государства неосуществим. Поэтому диктатор РФ сейчас рассматривает вариант ведения длительных боевых действий на истощение, и для этого он мобилизует все резервы и ресурсы.

Напомним, ранее советник председателя ОП Михаил Подоляк указал единственный вариант окончания войны РФ против Украины. Уже нет вариантов договориться со страной-агрессором Россией, поэтому единственным вариантом завершения войны является победа Украины, подчеркнул он.

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